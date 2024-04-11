نشرة التوك شو.. تعليق إسماعيل هنية على استشهاد أبنائه واغتيال محمد مسرور

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عثر على اللبناني محمد سرور، مقتولا بعدة رصاصات داخل منزل في بلدة بيت مري بالعاصة بيروت، وسط اتهامات بتصفيته من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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ناقل أموال إيران لحماس.. تفاصيل مقتل اللبناني محمد سرور (فيديو)

أعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، تعليق جميع الرحلات الجوية فوق العاصمة طهران اعتبارا من منتصف الليلة لإجراء تدريبات عسكرية، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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إيران تعلق جميع الرحلات الجوية فوق طهران

علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على استشهاد 3 من أبنائه في قصف لطيران الاحتلال استهدف سيارة كانوا يستقلونها في غزة، مؤكدًا: "تضحياتنا جزء من تضحيات وصمود شعبنا".

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إسماعيل هنية بعد استشهاد أبناءه: سهم متواضع في تضحيات شعبنا الصامد (فيديو)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الله أراد أن يستشهد أبنائي في يوم الجائزة "عيد الفطر" بعد أن صاموا وقاموا رمضان واعتكفوا في خيام النازحين.

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إسماعيل هنية: دماء أبنائنا ليست أغلى من الفلسطينيين واستشهدوا في يوم الجائزة

تحدث الفنان عمرو رمزي عن نجاح تجربة برنامج المقالب «حيلهم بينهم»، موضحًا أن البرنامج في ذلك الوقت كان بمثابة مغامرة وفرصة لأن برامج المقالب كانت وقتها قليلة ومجازفة.

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عمرو رمزي يكشف كواليس “حيلهم بينهم”: “شعبان عبدالرحيم فتح المطوة عليا”

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد استشهاد 3 من أبنائه في قصف صهيوني استهدف سيارة كانوا يستقلونها، أن الاحتلال واهم في اعتقاده بأن استهداف أبناء قيادات الحركة يمكن أن يدفعها لتقديم تنازلات في مفاوضات الأسرى.

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أنتم واهمون.. إسماعيل هنية يوجه رسالة للاحتلال بعد استشهاد أبنائه (فيديو)

ظهر جسم غريب في سماء تكساس الأمريكية أثناء حدوث الكسوف الكلي للشمس عجز العلماء عن تفسيره، ما تسبب في حالة من الجدل.

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فضائيون أم تنين؟.. ظهور جسم غريب في سماء تكساس أثناء كسوف الشمس

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة “القاهرة الإخبارية”، دخول 314 شاحنة مساعدات إلى غزة أول أيام عيد الفطر المبارك، عبر معبر رفح البرى.

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مصر تدخل 314 شاحنة مساعدات إلى غزة أول أيام العيد (فيديو)

علقت حركة حماس، على استهداف قوات الاحتلال، لأبناء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في أول أيام عيد الفطر.

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علق الإعلامي مصطفى بكري على استشهاد ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف عسكري إسرائيلي على مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة اليوم الأربعاء.

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بكري: استشهاد 6 من أبناء وأحفاد هنية رد قوي على خدامين العدو الصهيوني

أُسقطت المساعدات من السماء على قطاع غزة يوم الأربعاء، وتجمع النازحون في مخيم المواصي للاجئين للاحتفال بأول أيام عيد الفطر.

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شاهد.. أطفال غزة يسرقون لحظات من فرحة العيد

وقع حادث إطلاق نار استهدف المسلمين المحتفلين بعيد الفطر في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ما تسبب في إصابة شخصين على الأقل بالرصاص.

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دماء في العيد.. إطلاق نار على مسلمين يحتفلون بأمريكا (فيديو)