عمرو رمزي يكشف كواليس “حيلهم بينهم”: “شعبان عبدالرحيم فتح المطوة عليا”

تحدث الفنان عمرو رمزي عن نجاح تجربة برنامج المقالب «حيلهم بينهم»، موضحًا أن البرنامج في ذلك الوقت كان بمثابة مغامرة وفرصة لأن برامج المقالب كانت وقتها قليلة ومجازفة.

قال الفنان عمرو رمزي في لقائه ببرنامج ليالي العيد من تقديم الإعلامية دينا رامز والإعلامي أحمد دياب، عبر قناة صدى البلد: «من وإحنا صغيرين بنتعلم في المسرح إنك قدام الجمهور لكن مش شايفه وده ساعدني في برنامج حيلهم بينهم وتربينا على برامج المقالب لفؤاد المهندس وإبراهيم نصر».

واستكمل: «كنا بنبدأ المقلب في الكواليس قبل ما نبدأ الحلقة، وبعد أول حلقتين من حيلهم بينهم اكتسبت الثقة إني أقدر أقدم المقلب واستفز الضيف».

وتابع الفنان عمرو رمزي حديثه عن بدايات دراسته، قائلًا: «تعلمت المسرح في فرقة المسرح بكلية الحقوق في المنصورة، وتعلمت من الكلية المنطق».

وأشار إلى أنه قدّم للالتحاق بمعهد الفنون المسرحية لكنه رسب في الاختبارات، واستكمل دراسته في كلية الحقوق ليرضي أهله، مضيفًا: «وكنت بشتغل مخرج في التلفزيون المصري لكن هدفي من البداية التمثيل».

وفيما يخص كواليس برنامج حيلهم بينهم مع نجوم الفن، قال عمرو رمزي: «الأستاذ سعيد صالح استغليت حبه الكبير وتقديره للمسرح واستخفيت بذلك لاستفزه أما الفنان شعبان عبد الرحيم فتح مطوة عليّ».

وفيما يخص عدم تكرار تجربة المقالب، علق قائلًا: «عملت موسمين 60 حلقة في أقل من شهر والمواسم التالية قدمها أشخاص آخرين، واتعرض عليّ برامج مقالب أخرى لكن رفضتها».

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الكبير أوي 8 ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، موضحًا أن العمل الذي يعتبره نقله في مشواره الفني «فرقة ناجي عطالله»، حيث قدمه بشكل مختلف بعد نجاح برنامج حيلهم بينهم.

حليهم بينهم، هو برنامج مقالب في الفنانين ظهر البرنامج في الكويت عام 2006، ثم انتج لمصر وقدم 4 أجز اء مختلفة منه. فكرة البرنامج الجزء الثاني والثالث يقدمه عمرو رمزي وإخراج طارق فهمي، وقد أنتجه قناة فنون وعرض على فضائيات عدة مثل قناة أبو ظبي، قناة الحياة، قناة الحياة 2 وموجة كوميدي.

وتقوم فكرة البرنامج على المقالب، حيث ان عمر رمزي وهو مواليد المنصورة محافظة الدقهلية له موهبة عالية في استفزاز ضيف البرنامج سواء ممثل أو مطرب أو لاعب كرة... الخ ويهدف البرنامج عن اكتشاف (مدى رد فعل النجم)عند استفزازه فيتظاهر عمرو بالصفات المكلف بها... بارد الأعصاب... سخيف... رخم... مستفز فيستضيف نجم أو نجمة ويقنعه بأنه ضيف لبرنامج يدعى (وجهة نظر) وسرعان ما يختبر عمرو قوة هذا الضيف فيعرض له انتقادات الجمهور والآراء المهاجمة له، وبعد حالة الضيق أو الغضب التي يعيشها هذا النجم يكتشف في النهاية أنه مقلب كوميدي تعرض له طوال الحلقة، وقد استضاف البرنامج نجوم كثيرون في مجال الفن والرياضة، وقد تفاوتت ردود أفعالهم خلال حلقررات البرنامج.

وقرر المخرج طارق فهمي إنتاج جزء آخر من البرنامج ليعرض في رمضان المقبل، وتقرر إجراء بعض التعديلات خصوصاً أن هناك ضيوفاً سبق لهم الحضور في الجزء الأول مثل علا غانم وهالة صدقي ونشوى مصطفى وعصام كاريكا وسعيد صالح وصلاح عبد الله والمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم.

وتم تبديل المذيع عمرو رمزي بهبة مندور التي استغل فهمي غيابها عن التقديم لفترة طويلة لتكون أكثر واقعية، وتبدل اسم البرنامج الخيالي باسم «نجم النجوم» وأيضاً تغيرت طريقة المقلب، حيث يتم استقبال نجم صاعد وآخر كبير لتحدث المفارقات الكوميدية بينهما، وقد أذيع إعلان الجزء الثاني على قناة الحياة.