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أنتم واهمون.. إسماعيل هنية يوجه رسالة للاحتلال بعد استشهاد أبنائه (فيديو)
الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أول تعليق من حماس على استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي
رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية

علقت حركة حماس، على استهداف قوات الاحتلال، لأبناء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في أول أيام عيد الفطر. 

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مقتل 3 من أبناء إسماعيل هنية وبعض أحفاده بقصف إسرائيلي في غزة

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شاهد.. لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد 6 من أبنائه وأحفاده

وأكدت حماس، أن استهداف أبناء إسماعيل هنية بمثابة محاولة إسرائيلية بائسة لن تحقق إنجازا بالمفاوضات، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء. 

فيما قال هنية: "نحمد الله على هذا الشرف الذي منحنا إياه باستشهاد أبنائنا الثلاثة وعدد من أحفادنا"، مضيفا أن دماء أبنائه "فداء على طريق تحرير القدس والأقصى وأضاف: "إنه كذلك.

تفاصيل استشهاد أبناء إسماعيل هنية

واستشهد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من أحفاده في قصف صهيوني على قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال، حازم وأمير ومحمد إسماعيل هنية أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب غزة.

واستهداف طيران الاحتلال مركبة كانوا يستقلونها مع أبنائهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لمقتل أبناء هنية الثلاثة وثلاثة من أبنائهم ليرتفع عدد القتلى إلى ستة أفراد حتى هذه اللحظة.

وما تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر، وارتفعت حصيلة العدوان إلى 33482 شهيدا و76049 مصابا.

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