دماء في العيد.. إطلاق نار على مسلمين يحتفلون بأمريكا (فيديو)

وقع حادث إطلاق نار استهدف المسلمين المحتفلين بعيد الفطر في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ما تسبب في إصابة شخصين على الأقل بالرصاص.

ويتلقى المصابان العلاج في المستشفيات، ولم يجر الكشف على حالتهما الصحية ما إذا كانت خطيرة أو بسيطة.

وأظهر مقطع فيديو متداول اللقطات الأولى من موقع حادث إطلاق النار الذي وقع في منطقة كان سكانها يحتفلون بعيد الفطر المبارك.

اشتباك الشركة مع مطلق النار

وأكدت الشرطة اشتباك ضابط مكلف بتأمين المنطقة مع شاب يبلغ من العمر 15 عامًا كان مسلحًا ببندقية هجومية، وأطلق الضابط النار على المراهق مرتين عندما لم يسقط البندقية.

ووضع الضابط الشاب البالغ من العمر 15 عامًا في سيارة الدورية الخاصة بها ونقله إلى المستشفى.

أصيب مواطن (23 عاماً) بعيار ناري في البطن. ووصل حدث آخر إلى مستشفى قريب بعد إصابته بطلق ناري في يديه.

ألقت الشرطة القبض على 5 أشخاص “ثلاثة رجال وامرأة وصبي” على صلة بحادث النار، وعثر 5 أسلحة في مكان الحادث.

https://www.youtube.com/watch/ptnvTt4o6qY