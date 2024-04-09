نشرة التوك شو.. تحذير من اجتياح رفح الفلسطينية وبشرى عن طقس العيد

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار في انخفاض درجات الحرارة، ولكن هناك تحسن شديد في الأحوال الجوية مع أول أيام العيد، مع الحذر من تخفيف الملابس ليلا.

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأيام المقبلة صعبة جدا، والحرب التي تدور في غزة من الممكن أن تتسع لأكثر مما هي عليه اليوم.

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أحمد موسى يحذر من اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية (فيديو)



قال الفنان أحمد العوضي، عن وصفه من البعض بأنه رقم “وان” هذا العام : "مفيش حد رقم 1 فى المطلق، فالواحد هو الله، وغير كده كله فى الأونطة، وأنا عمري ما دخلت صراع “نمبر وان” ومفيش حد رقم واحد طول".

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أحمد العوضي: عمري ما دخلت صراع “نمبر وان” (فيديو)



كشف الفنان مجد القاسم عن الغلطة الكبرى التي ارتكبها في حياته ووصفها بالشنيعة، لافتا إلى أنه رفض عدد كبير من العروض السينمائية وكانت أدوار بطولة، على أمل أن يعرض عليا أحد المؤلفين تجسيد شخصية الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش.

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غلطة شنيعة.. مجد القاسم يكشف عن الخطأ الأكبر في حياته (فيديو)



علق الفنان أحمد العوضي، على انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلا" : نتعامل على قدر احترام الناس لنا واحترامنا للناس" معقبا: " علشان لما الناس تشوف منك الحاجة الحلوة والسعادة بتبقى قدوة وتبقى بتصدر طاقة حلوة".

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أحمد العوضي: حبي لياسمين عبدالعزيز لم ينته وطلاقنا قضاء وقدر (فيديو)



أكد السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يجب منع إسرائيل من شن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وفتح جميع المعابر لإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط والتصدي لأي مساعٍ رامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو منع عودته إلى أراضيه ومنازله

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مندوب مصر بالأمم المتحدة يطالب بإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية



كشفت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، عن رأيها في فصل الأجهزة الطبية عن الشخص الذي يعاني من مرض شديد، وتركه يتوفى.

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سعاد صالح: فصل الأجهزة عن أصحاب الأمراض الصعبة جائز

