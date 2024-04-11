إيران تعلق جميع الرحلات الجوية فوق طهران

أعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، تعليق جميع الرحلات الجوية فوق العاصمة طهران اعتبارا من منتصف الليلة لإجراء تدريبات عسكرية، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وجاء ذلك بالتوازي مع إعلان شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، تعليق رحلاتها من وإلى إيران.

فيما توقع مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن ترد إيران بالرد على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق بعد 12 أبريل الجاري.

وتعتقد إسرائيل أن الرد الإيراني لن يأتي إلا بعد إجازة عيد الفطر الذي ينتهي في 12 أبريل، كما يعتقد الجيش أيضًا أن الهجوم سيستهدف أصولًا عسكرية أو استراتيجية وليس مواقع مدنية.

وأكد الجانب الإسرائيلي أنه يستعد لاحتمال وقوع هجوم من أي عدد من الوكلاء، أو من إيران نفسها، بالإضافة إلى احتمال وقوع هجوم متعدد المحاور.

إيران تتوعد إسرائيل

بينما توعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بالرد على جرائم إسرائيل، مؤكدًا أن طهران تعتبر أمن سوريا من أمن إيران، موضحًا إن بلاده ستحاسب إسرائيل على جرائمها وستلقى الرد المناسب.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة عليها تحمل مسئولية القصف الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وواصل وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لإسرائيل لشن هجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق وعليها أن تتحمل المسئولية كاملة.

وأوضح :"أننا نواصل جهودنا الحثيثة لوقف الإبادة الجماعية في غزة ووقف جرائم الحرب في الضفة الغربية، وإرسال المساعدات إلى القطاع"