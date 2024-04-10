شاهد.. أطفال غزة يسرقون لحظات من فرحة العيد

أُسقطت المساعدات من السماء على قطاع غزة يوم الأربعاء، وتجمع النازحون في مخيم المواصي للاجئين للاحتفال بأول أيام عيد الفطر.

واصطف الأطفال الفلسطينيون الذين فقدوا منازلهم في الحرب خارج الخيام ورسموا على وجوههم قلوبا وأشكالا مختلفة تعبيرا عن فرحتهم بالعيد.

وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أشهر وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وتبذل جهود دولية هذا الأسبوع في العاصمة المصرية القاهرة للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 33,360 فلسطينيًا قُتلوا وأصيب 74,993 آخرين جراء القصف الإسرائيلي والهجمات البرية على قطاع غزة خلال الأشهر الستة الماضية.

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ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.



وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وقُتل ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف عسكري إسرائيلي على مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة يوم الأربعاء.

ووفقًا لتقارير إعلامية فلسطينية، فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارة في منطقة مخيم الشاطئ للاجئين، مما أدى إلى مقتل حازم وأمير ومحمد هنية وأبنائهم الثلاثة.