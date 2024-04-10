فضائيون أم تنين؟.. ظهور جسم غريب في سماء تكساس أثناء كسوف الشمس

ظهر جسم غريب في سماء تكساس الأمريكية أثناء حدوث الكسوف الكلي للشمس عجز العلماء عن تفسيره، ما تسبب في حالة من الجدل.

والتقطت صور في السماء المظلمة أثناء تحرك القمر أمام الشمس أظهرت ظل جسم طويل وضيق ينطلق عبر السحب، وزعم البعض أنه جسم من نوع ثالث في الفضاء أو حتى تنين.

وتُظهر اللقطات التي عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، سحبًا متوهجة معلقة في سماء مظلمة عندما بدا الجسم وكأنه يسبح بجواره.

وتعتبر تكساس النقطة الساخنة، على مسار كسوف الشمس الكلي الذي بدأ في ولاية لون ستار وامتد إلى ولاية ماين، فيما وتوافد مئات الآلاف من الأشخاص إلى تكساس لأنه كان من المتوقع أن يكون الكسوف مرئيًا لمدة ثلاث دقائق و51 ثانية.

كسوف شمسي لمدة 3 دقائق

خرج الآلاف من الأشخاص في عدة مدن حول العالم لمشاهدة الكسوف الكُلي للشمس والذي دام لمدة 3 دقائق يوم الإثنين الماضي.

واختلفت الأنشطة المصاحبة لمشاهدة الكسوف من انتشار المشاهدين بالحدائق العامة إلى عقد حفل زواج جماعي تحت ظلام سماء النهار جراء الكسوف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الكرة الأرضية كسوفا كلياً للشمس، حيث يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، ويعتبر هو أول كسوف شمس فى 2024.

ويحدث كسوف الشمس عندما تكون الأرض والقمر والشمس على خط مستقيم ويكون القمر في المنتصف، فيقوم بحجب ضوء الشمس عن الأرض، مما يمكننا من رؤية هالة شمسية مضيئة حول القمر المعتم.