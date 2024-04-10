أنتم واهمون.. إسماعيل هنية يوجه رسالة للاحتلال بعد استشهاد أبنائه (فيديو)

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد استشهاد 3 من أبنائه في قصف صهيوني استهدف سيارة كانوا يستقلونها، أن الاحتلال واهم في اعتقاده بأن استهداف أبناء قيادات الحركة يمكن أن يدفعها لتقديم تنازلات في مفاوضات الأسرى.

وقال خلال لقاءه مع قناة "العربية" اليوم الأربعاء، أن العدو بتوقيته يعتقد أنه يمكنه الضغط على حركة حماس لينتزع منها مواقف على طاولة المفاوضات غير المباشرة بعد فشله في الميدان من خلال آلة القتل والتدمير.

وتابع: "أقول لهم أنتم واهمون إذا كنتم تظنزن أن بقتلكم لأبناء قيادات حماس أو القيادات نفسها يمكن أن يدفع الحركة وقياداتها للتخلي عن الثوابت السياسية والإيمانية لهذه القضية".

وأوضح: "نحن بكل وضوح لدينا شعب أطلق طوفان الأقصى ليس من أجل غزة فقط بل لأجل القدس والأقصى، وأبناء أبنائنا سهم متواضع على الطريق الطويل الذي خطه القادة على مدار التاريخ منم أجل تحرير القدس، وتضحياتنا جزء من تضحيات وصمود شعبنا".

وعلقت حركة حماس، على استهداف قوات الاحتلال، لأبناء إسماعيل هنية، في أول أيام عيد الفطر، مؤكدة أن استهداف أبناء إسماعيل هنية بمثابة محاولة إسرائيلية بائسة لن تحقق إنجازا بالمفاوضات.

استشهاد أبناء إسماعيل هنية

واستشهد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من أحفاده في قصف صهيوني على قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال، حازم وأمير ومحمد إسماعيل هنية أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب غزة.

واستهدف طيران الاحتلال مركبة كانوا يستقلونها مع أبنائهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لمقتل أبناء هنية الثلاثة وثلاثة من أبنائهم ليرتفع عدد القتلى إلى ستة أفراد حتى هذه اللحظة.

وما تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر، وارتفعت حصيلة العدوان إلى 33482 شهيدا و76049 مصابا.