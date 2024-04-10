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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصر تدخل 314 شاحنة مساعدات إلى غزة أول أيام العيد (فيديو)

مساعدات غزة
مساعدات غزة

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة “القاهرة الإخبارية”، دخول 314 شاحنة مساعدات إلى غزة أول أيام عيد الفطر المبارك، عبر معبر رفح البرى.

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وتكثف مصر جهودها أمام معبر رفح البري لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودخول عدد كبير من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

دخول 36 مصابا إلى مصر

دخل عبر ميناء رفح البري أمس الثلاثاء، 36 مصابا و34 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية.

وجرى إدخال 300 شخص يحملون إقامات و320 آخرين يحملون جوازات سفر مصرية، و140 يحملون جوازات سفر أجنبية.

وفي المقابل جرى إدخال 247 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة، منها 93 شاحنة من ميناء رفح البري (35 شاحنة مساعدات، 4 شاحنات غاز، و 54 شاحنة قطاع خاص)، و154 من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة “145 شاحنة مساعدات، و9 شاحنات قطاع خاص”.

 

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