نشرة التوك شو.. العوضي يعترف بحبه لياسمين عبدالعزيز ومصطفى شعبان طالب طب

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كشف الفنان أحمد العوضي، عن علاقته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلا: "ياسمين عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، وحب حياتي الحقيقي".

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أحمد العوضي: ياسمين عبدالعزيز الحب الوحيد في حياتي (فيديو)



كشف الفنان أحمد العوضي حقيقة ندمه على تعاطفه مع صاحب واقعة الكشري بعد تواصله معه عقب أزمته الشهيرة وطرده من مطعم الكشري ووعده بمساعدته وتدبير وظيفة له.

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مش ندمان.. أحمد العوضي يعلق على موقفه مع صاحب واقعة الكشري(فيديو)



كشف الفنان تامر عبدالمنعم، كواليس اعتزاله التمثيل، وعلاقة جماعة الإخوان بذلك، قائلا: "أخويا مات والبعض قل أدبه عليه ودخلوا في حرمانية الموتى".

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صعبت عليا نفسي.. تامر عبدالمنعم يكشف علاقة الإخوان باعتزاله التمثيل (فيديو)



أكد الفنان مصطفى شعبان، أنه درس الطب لمدة عام واحد، وبعدها حول للاعلام للدراسة بها، موضحا أن لم يخبر أهله بفكر رحيله من كلية طب لإعلام.

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مصطفى شعبان يكشف كواليس دراسته في كلية الطب وسبب تغيير مساره (فيديو)



ذكر الإعلام الإسرائيلي أن 42% من الإسرائيليين يرون أن على نتنياهو الاستقالة فورا بسبب إخفاقات 7 أكتوبر، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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68% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو لا يدير الحرب في غزة على نحو جيد



قالت حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إن جميع المؤسسات بالقطاع الخاص ملزمة بتنقيذ، قرار رفع الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، والذي سيطبق بداية من مايو القادم.

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القومي للأجور يكشف شرط تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة، ويجب أن يكون هناك وعيا تجاه القضية، وذلك خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، ولقائه ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

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أحمد موسى: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية ومصرفي حالة تأهب



قال الفنان كريم محمود عبدالعزيز، نه كان هادئًا جدًا في قصص الحب التي عاشها، وكان من الوارد أنّ يحب فتاة ، لكن لا يُفصح عن مشاعره لها إلا في وقتٍ ما.

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كريم محمود عبدالعزيز يكشف سبب زواجه مبكرًا وسر رفض والده (فيديو)

