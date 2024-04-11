ناقل أموال إيران لحماس.. تفاصيل مقتل اللبناني محمد سرور (فيديو)

عثر على اللبناني محمد سرور، مقتولا بعدة رصاصات داخل منزل في بلدة بيت مري بالعاصة بيروت، وسط اتهامات بتصفيته من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق تقرير لقناة "العربية" عرضته الأربعاء، فأن سرور تتّهمه أمريكا بتسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة حماس، ووجدوه مقتولاً بـ5 رصاصات ويحمل مبلغاً مالياً لم يسرقه منفذو الجريمة.

وكان يعمل سرور في مؤسسات مالية تابعة لحزب الله اللبناني ومان معه مبلغ كبير من المال، ما دفع قوات الأمن اللبنانية إلى استنتاج أن سرور تعرض لاستجواب عنيف، وليس محاولة سرقة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في 2019، عقوبات على 4 أفراد بينهم محمد سرور بتهمة تسهيل تحويل عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، إلى حماس عبر حزب الله لشن عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة.

وزوعمت واشنطن أن محمد سرور، يقدم الدعم المالي من وإلى حركة حماس، وكان ناشطا ماليا مرتبطا بحماس وحزب الله، وأشرف على تحويل عشرات الملايين من الدولارات سنويا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى الذراع العسكري لحركة حماس "كتائب عز الدين القسام".

اشتباكات متواصلة بين حزب الله وإسرائيل

وتشتعل الاشتباكات بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه نفذ غارات في عمق لبنان على منطقة بعلبك، استهدفت 3 بنى تحتية تابعة لوحدة الدفاع الجوي الخاصة بـ"حزب الله" اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له إن "جيش الدفاع أغار في عمق لبنان في منطقة بعلبك على ثلاث بنى تحتية إرهابية تابعة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله".

وأضاف أدرعي: "شنت طائرات حربية الليلة الماضية غارات استهدفت مجمعًا عسكريًا وثلاث بنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك، وذلك ردا على إسقاط طائرة مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في الأجواء اللبنانية أمس".

وأوضح أدرعي أن "طائرات حربية أغارت خلال يوم أمس على بنى تحتية إرهابية ومبنى عسكري لحزب الله في عينا الشعب والعديسة في جنوب لبنان بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف يوم أمس منطقة ياطر".