إسماعيل هنية بعد استشهاد أبناءه: سهم متواضع في تضحيات شعبنا الصامد (فيديو)

علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على استشهاد 3 من أبنائه في قصف لطيران الاحتلال استهدف سيارة كانوا يستقلونها في غزة، مؤكدًا: "تضحياتنا جزء من تضحيات وصمود شعبنا".

وقال إسماعيل هنية، خلال لقاءه مع قناة "العربية" اليوم الأربعاء، أن استشهاد أبنائنا سهم متواضع على الطريق الطويل الذي خطه القادة على مدار التاريخ من أجل تحرير القدس.

وأكد أن الاحتلال واهم في اعتقاده بأن استهداف أبناء قيادات الحركة يمكن أن يدفعها لتقديم تنازلات في مفاوضات الأسرى.

إسماعيل هنية: شعبنا أطلق طوفان الأقصى لتحرير القدس

وأوضح إسماعيل هنية: “نحن بكل وضوح لدينا شعب أطلق طوفان الأقصى ليس من أجل غزة فقط بل لأجل القدس والأقصى”.

وأشار إلى أن العدو بتوقيته يعتقد أنه يمكنه الضغط على حركة حماس لينتزع منها مواقف على طاولة المفاوضات غير المباشرة بعد فشله في الميدان من خلال آلة القتل والتدمير.

وتابع إسماعيل هنية: "أقول لهم أنتم واهمون إذا كنتم تظنون أن بقتلكم لأبناء قيادات حماس أو القيادات نفسها يمكن أن يدفع الحركة وقياداتها للتخلي عن الثوابت السياسية والإيمانية لهذه القضية".

استشهاد 33482 فلسطينيا في عدوان الاحتلال على غزة

ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الـ188، الذي بدأه منذ السابع من أكتوبر، وتسبب في استشهاد أكثر من 33482 فلسطينيا وإصابة أكثر من 76049 آخرين.

واستشهد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من أحفاده في قصف صهيوني على قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال، حازم وأمير ومحمد إسماعيل هنية أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب غزة، عندما كانوا يستقلون سيارة، ليرتفع عدد القتلى إلى 6 أفراد.

علقت حركة حماس، على استهداف قوات الاحتلال، لأبناء إسماعيل هنية، في أول أيام عيد الفطر، مؤكدة أن استهداف أبناء إسماعيل هنية بمثابة محاولة إسرائيلية بائسة لن تحقق إنجازا بالمفاوضات.

وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.