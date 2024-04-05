نشرة التوك شو.. هجوم على شيكابالا وفضح برنامج رامز جلال

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

أكد محمد السيد عيد، الكاتب والسيناريست، اقتداء جماعة الإخوان الإرهابية بقائد طائفة الحشاشين حسن الصباح، هو النموذج الذي يقتدي به الجماعات الإرهابية، موضحًا: “كلهم يسيرون على ذلك الكتالوج الخاص به”.

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محمد السيد عيد: حسن الصباح قدوة الإخوان ويسيرون على كتالوجه (فيديو)

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنها دخلت كلية بنات الأزهر، وأن البنات كانت ترتدي الملابس كما تريد، ولم يكون هناك فرض لارتداء الحجاب بالجامعة.

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سعاد صالح: درست في جامعة الأزهر بدون حجاب (فيديو)

علقت المخرجة إيناس الدغيدي على علاقات الحب في حياتها قائلة: “برجي الحوت بتاع الحب، لكن حبي دلوقتي مختلف، ممكن أحب حد لم أره، وفي حد بحبه بس هو مش عارف، وشايفه إن ده الرجل اللي بتمناه، مش هقوله ولن أبين له”.

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إيناس الدغيدي: “رجالة مجتمعنا عليهم العين وممكن أحب شخص متزوج بدون خراب بيوت”

علقت المخرجة إيناس الدغيدي على علاقتها بالله وتصريحاتها الدينية المثيرة للجدل قائلة: “عندي أفكار معينة عن ربنا، قلت قبل كده العلاقة بيني وبين ربنا اللي بتاخدها الناس باستهزاء، الناس واخدة جرأتي اني متكلمش عن ربنا عشان الحتة الدينية، وعلاقتي قوية جدًا بربنا، وكل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة”.

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الدين لا يحتاج شيوخ.. إيناس الدغيدي تكشف سر جملة تبكيها وإحساسها عندما تحج

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تبدأ ولاية رئاسية جديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعهد جديد واستكمال ما تم بناؤه، مضيفا أن الرئيس السيسي، أدى القسم الدستوري أمام مجلس النواب، وطرح برنامجه من 7 محاور أساسية، لتحقيق تطلعات وطموحات المصريين.

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بكري: مصر تواجه حزاما ناريا من التحديات ويتطلب منا وقفة صمود لتجاوزها

أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات مما يدفع الاحتلال للعمل ضد طهران ووكلائها، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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نتنياهو: إيران تعمل ضد إسرائيل مما يدفعنا للعمل ضد طهران ووكلائها

كشف الفنان صلاح عبدالله، عن تعرضه لمواقف انخدع فيها خلال مسيرة حياته وتعرض للنصب من أحد الأشخاص، مضيفا: "اكتر ناس خدعوني ناس مش معروفين وفي موقف وأهلي بينبهوا عليا مقولش حاجات معينة ولكن في حد نصب عليا ومكنتش متوقع التركيبة بتاعته كده".

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"بت ليلة عصيبة".. صلاح عبدالله يروي أحلك لحظات حياته بسبب نصاب محترف

أكد الفنان صلاح عبد الله، رفضه لفكرة النقاب أو ارتداء بناته النقاب وتفضيله الحجاب والاحتشام فقط، قائلا: "حتى اللحظة دي يعنى ايه مقدرش أميز رجل عن ست ولا أخد بالي اللي دخل بيتي رجل ولا ست والحاجات دي بتعمل حساسية ومشاكل مع المتعصبين وناس تشتم لكن احنا تعودنا عليها".

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كشف إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، حقيقة تمرده على القلعة الحمراء وضرب مدير الكرة بالفريق النادي الراحل طارق سليم له قبل رحيله.

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إبراهيم سعيد يكشف حقيقة تمرده على الأهلي وضرب طارق سليم له (فيديو)

رد الفنان حسام حبيب حول الجدل الدائر عن علاقته السابقة بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وعن تصنيفها بين الجمهور بأنها من أشهر العلاقات السامة قائلًا: «للأسف تصرفات شيرين وقت غضبها، خلى الناس تقول أن العلاقة دي توكسيك، لكن ده مش الحقيقي، والست لما بتغضب مينفعش تحاسبها».

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حسام حبيب يرد على تكوين علاقة توكسيك مع شيرين.. ويحرجها: بحس إنها صاحبي الولد

انتقد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك السابق، محمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء، ووصفه أنه غير مفيد للنادي.

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إبراهيم سعيد ينتقد شيكابالا: "مش قادر يجري وكفاية عليه كده"

أكد الفنان صلاح عبد الله، كرهه لبرامج المقالب وعدم المشاركة فيها ولكن شارك في أحد البرامج زمان، قائلا: "بكره برامج المقالب ولا أشارك فيها وانا شاركت زمان في بعض برامج المقالب وكانت بسيطة وخفيفة ودلوقتي لا خلاص وهي سبوبة حلوة بس مينفعش أشارك فيها".

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صلاح عبدالله يفضح برنامج رامز جلال ويكشف سر عنه يهدم أساسه.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من نقص فيتامين "B12" في جسم الإنسان، لافتا إلى أن انخفاضه عن المعدل الطبيعي له تأثيرات خطيرة.

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حسام موافي: قلة تناول اللحوم والأسماك له تأثير خطير على الجهاز الهضمي (فيديو)