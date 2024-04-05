سعاد صالح: درست في جامعة الأزهر بدون حجاب (فيديو)

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنها دخلت كلية بنات الأزهر، وأن البنات كانت ترتدي الملابس كما تريد، ولم يكون هناك فرض لارتداء الحجاب بالجامعة.

وأضافت، أن المشايخ التي تدرس في الجامعة، لم تفرض على أحد ارتداء الحجاب، لافتة إلى أن كانت تدرس في جامعة الأزهر دون حجاب، مؤكدة" لبست الحجاب بعد أن تخرجت من الأزهر وليس في أثناء الدراسة بالجامعة".

وأشارت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، إلى أنها ارتبطت بكاتب صحفي زميل شقيقها بجريدة الجمهورية، وذلك كان بعد هزيمة 67، وبعد ذلك ارتدت الحجاب بعد الخطوبة.

سر الثانوية العامة

وأكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن والدها كان يعمل في الصباح والمساء، من أجل أن ينفق على الأسرة،وأن هدف والدهم كان تعليم الجميع.

وأضافت، أن والدها قام ببيع ميراثه من أجل أن يسدد مصروفات شقيقها أثناء الدخول الجامعة. ولفتت إلى أن بداية المشكلة مع والدها كانت بسبب رغبته في دخولها القسم العملي، وأنها كانت تريد أن تدخل القسم الأدبي، معلقة :" والدي أقسم عليها بالطلاق ثلاثة من أجل دخول قسم العلمي".

وأشارت إلى أنها حصلت على 54% في الثانوية العامة، وأن وأنها دخلت معهد الخدمة الاجتماعية، ولكن كلية البنات الإسلامية فتحت أبوابها في عام تخرجها من الثانوية العامة، ووالدها جعلها تلتحق بها.

حكم تجميد البويضات

وفي لقاء سابق، قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تجميد البويضات في حالة حياة الزوج حلال، ولكن إذا تمت وتم استخدامها بعد الوفاة يكون حرام لأن الأمر هنا سيدخل في اختلاط بالأنساب.

وأضافت، أن هناك نظرية تسمى المصلحة، ففي حالة تعرض الزوج أو الزوجة لمشكلات، تجعلهم لا ينجبون، فمن الممكن تجميد البويضات وتلقيها داخل رحم الزوجة، ويكون طفلًا شرعيًا.

وتابعت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف: “إذا كان التلقيح عن طريق تجميد البويضات بعد وفاة الأب ففي هذه الحالة يكون الأمر حرام”.