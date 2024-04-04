إبراهيم سعيد يكشف حقيقة تمرده على الأهلي وضرب طارق سليم له (فيديو)

كشف إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، حقيقة تمرده على القلعة الحمراء وضرب مدير الكرة بالفريق النادي الراحل طارق سليم له قبل رحيله.

وقال في حواره مع برنامج “العرافة”، الذي يعرض على قناة “النهار” اليوم الخميس: موضحًا: "النادي الأهلي ده بيتي، مفيش حد بيتمرد على بيته، كان نفسي المعاملة اللي اتعاملوا بيها مع اللاعبين اللي مش ولاد النادي وسابوه في فترات صعبة أكتر مني كان نفسي المعاملة دي تبقى معايا".

وأضاف: "لو كنت اتعاملت المعاملة دي، كنت هعيش وأموت في الأهلي وأبقى هناك لآخر نفس، وأنا مسامح"، وردت عليه بسمة وهبة، قائلة: "بس محدش رجع فيهم على فكرة".

وتراجع إبراهيم سعيد عن حديثه، قائلا: "خلاص أنا مسامح على فكرة.. أنا مسامح".

ضرب إبراهيم سعيد في الأهلي

وكذب تصريحات وليد صلاح الدين لاعب النادي الأهلي الأسبق بأن طارق سليم مدير الكرة الأسبق للنادي ضربه بسبب شجارهما.

وقال: "كابتن طارق سليم مضربنيش خالص، وحتى لو ضربني شرف ليا، ولو كابتن طارق سليم أو أي حد ضربني فده شرف ليا".

وتابع: “أسلوب الضرب ده في النادي الأهلي، حصل مشادة بيني وبين وليد صلاح الدين واعتذرت له وبعتذر له تاني لو كان زعلان مني، وإيه المشكلة إني أغلط، ما كلنا بنغلط، الناس اللي هتحاسب ولا ربنا؟!”.

وأكد: "أنا زعلان إن الظروف مساعدتنيش ومحدش عرف يحتويني ولا يتعامل معايا، وكان حقي أتدلع في بيتي لأني متربي فيه من وأنا عندي 8 سنين، وفين الأب والأم والأصدقاء كانوا ممكن يلموا؟!".

وعن تضارب تصريحاته ما بين دعمه للنادي الأهلي ونادي الزمالك، قال: "في الفترة اللي كنت بقول فيها إني زملكاوي طلعت معاكِ وكنت برمي كلام عشان أوصل للناس كلام إني أهلاوي بس محدش واخد باله".

وأوضح: "قلت أنا زملكاوي عشان كنت زعلان من الأهلي بس أنا أهلاوي متعصب جدا، ليه الناس دايما مش بتراعي الحتة النفسية، اللي أنا كنت زعلان من المكان اللي اتربيت فيه".

وتابع: "في الأهلي، يعلم الجميع أنني غادرت المكان مكرها، وكان من حقي أن أغضب، ومن حقهم أن يغضبوا مني أيضا، والله ما كنت عاوز أمشي من الأهلي، وأنا صغير كنت بشيل الطوب عشان النادي يتبني بيه، وفي الآخر مشيت غصب عني وبمشاكل".