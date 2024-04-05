الدين لا يحتاج شيوخ.. إيناس الدغيدي تكشف سر جملة تبكيها وإحساسها عندما تحج

علقت المخرجة إيناس الدغيدي على علاقتها بالله وتصريحاتها الدينية المثيرة للجدل قائلة: “عندي أفكار معينة عن ربنا، قلت قبل كده العلاقة بيني وبين ربنا اللي بتاخدها الناس باستهزاء، الناس واخدة جرأتي اني متكلمش عن ربنا عشان الحتة الدينية، وعلاقتي قوية جدًا بربنا، وكل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة”.

وتابعت المخرجة البالغة من العمر 71 عاما: "عندي جملة خدتها من علم الطاقة، انا بدرس طاقة اونلاين والجملة هي، اللهم إني احبك فاحببني فيك أكثر ياالله، الجملة دي ممكن أعيط فيها، بقولها طول مانا سايقة لوحدي لإني بحب القيادة، أشعر أني في علاقة بيني وبين ربنا، عشان كل اللي بيتقال عليا".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “مبسمعش شيوخ، ولو سمعت مبديلوش أي اهتمام، ووالدي طول حياتنا كان بيكلمنا في الدين، وكان رجل متفتح ومن طفولتي بتعلم دين، حجيت مرتين وبتاع 30 عمرة، أول مرة رحت حسيت بحاجة غريبة لكن بعد كده بتبقى طقوس أكتر من إحساس، ومدعيتش عشان كنت بعيط، وطلبت الشهرة والفلوس والمجد”.

وأكملت صاحبة فيلم “لحم رخيص” الصادر في 1995: "عمري ما ندمت على أي حاجة صرحت بيها ومش ندمانة على أي فعل، بما فيهم الأفعال اللي مش كويسة في نظر الناس، الخطأ والصواب بنتعلمه، ومش ندمانة على تصريح الحجاب، ووالدتي ماتت 80 سنة ومش محجبة ومش معناه إنها مش كويسة، ووالدي كان متدين جدًا وكنا نلبس ميني جيب، وأنا في الحج رحت بشعري وأول مانزلت هناك اتحجبت و مكنتش طايقة، مبهتمش أشوف فرض ولا لاء المهم انا عايزة ولا لاء، وعملت الخط بتاع الحجاب ده في فيلم امرأة واحدة لا تكفي".

رفض طلب زواج من مثلي

وكشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن رفض زواجها من مثلي جنسيًا قائلة: “عرض زواجي من صديقي المثلي جنسيًا رفضته، هو كان صديق بره عايش في إيطاليا، وكان سنه كبير”.

وأكملت: "هو عارف إني عارفة، وكان عايزنى عشان أبقى رفيقة، لأن سننا مش بتاع شهوة، وضحكت لما عرض عليا، ويمكن يطبطب عليا وجنبه حد تاني من جنسه، ومكانش يعرف رد فعلي وحولت الموضوع هزار، كان رجل عربي، وصديقي ورجل محترم وبيعمل خير".

