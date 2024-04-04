حسام حبيب يرد على تكوين علاقة توكسيك مع شيرين.. ويحرجها: بحس إنها صاحبي الولد

رد الفنان حسام حبيب حول الجدل الدائر عن علاقته السابقة بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وعن تصنيفها بين الجمهور بأنها من أشهر العلاقات السامة قائلًا: «للأسف تصرفات شيرين وقت غضبها، خلى الناس تقول أن العلاقة دي توكسيك، لكن ده مش الحقيقي، والست لما بتغضب مينفعش تحاسبها».

وأضاف حبيب خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح: «ارتباطي بشيرين ارتباط صداقة ومن مميزات شيرين اني بحس إنها صاحبي الولد، مش زي البنات، يعني مبتتكلمش في المواضيع اللي البنات اللي بيتكلموا فيها مبتنمش على حد مبتحسبهاش حسابات البنات».

واستطرد: «شيرين أول بني آدمه اتجوزها وأعيش معاها، أنا عمري ما عيشت برا بيت أهلي طول عمري عايش مع أمي واختي بعدها رحت على العيشة مع شيرين، شيرين مكانش في بيني وبينها معاملة الزوج والزوجة احنا دايمًا كنا عايشين أصدقاء».

وعلق حسام حبيب على سؤال منى عبد الوهاب «الناس كانت مستكتره شيرين عليك» قائلا: «الناس ممكن تكون كانت مستكتره شيرين عليا لأن حسابات الناس حسابات دنيوية جدًا، واحدة مكان شيرين كانت ممكن تقول هروح اتجوز واحد غني ولا اتجوز واحد اكبر مني في السن يستوعبني، لكن انا في نفس سنها تقريبًا وأصحاب كأننا اتنين ولاد قاعدين مع بعض، لكن شيرين شخص بسيط جدًا وبتاخد سعادتها من حاجات بسيطة جدًا».

وأكمل حديث: «للأسف في لحظات الغضب حصل من شيرين خلت الناس أن دي علاقة توكسيك، لكن ده مش حقيقي وأنا وهي أصحاب لحد النهاردة رغم الانفصال».

وعلق الفنان حسام حبيب على سؤال الإعلامية منى عبد الوهاب، «علاقتك مع شيرين وصلت أنها علاقة سامة؟»، نافيًا ذلك، قائلا: «فشل العلاقة كان بسبب انفتاحها على الملأ، ولا ألقي اللوم عليّ ولا على شيرين».

وأكد: على أنه لا يجب محاسبة المرأة على شيء في لحظة غضبها، مشيرًا إلى أن لحظات الغضب هذه التي حدثت في العلاقة، نقلت للناس صورة أن العلاقة سامة.

وعلق على تصريح الملحن محمود الخيامي، أن شيرين كانت شيئًا وأصبحت شيئا آخر بعد حسام حبيب، قائلا إن مقارنته ليست حقيقية؛ لأنها هي الشخصية الناجحة التي كانت ومازالت.

وتابع: «شيرين أول إنتاج لها من بعد جوازنا كان ألبوم «نساي»، وهو أكثر ألبوم حقق مشاهدات في مسيرتها، وبعد كده حصل الكورونا وبسبب القاعدة في البيت وزننا زاد، ومكناش مهتمين بنفسنا؛ لكن لما رجعت الحياة، الناس افتكروا أن زيادة الوزن ده بسبب أن شيرين بقى عندها اكتئاب بسببي».