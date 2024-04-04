بكري: مصر تواجه حزاما ناريا من التحديات ويتطلب منا وقفة صمود لتجاوزها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تبدأ ولاية رئاسية جديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعهد جديد واستكمال ما تم بناؤه، مضيفا أن الرئيس السيسي، أدى القسم الدستوري أمام مجلس النواب، وطرح برنامجه من 7 محاور أساسية، لتحقيق تطلعات وطموحات المصريين.



وأضاف الإعلامي مصطفي بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تساؤلات كثيرة للمصريين في الشارع منذ حلف الرئيس السيسي اليمين الستورية وتنصيبه رئيسا لمصر لولاية رئاسية جديدة، عن التعديل أو التغيير الوزاري، كذلك حركة المحافظين، مشيرا إلى أنه بالتأكيد سيكون هناك تعديلات كون المواطن المصري ينتظر ذلك في ظل إخفاق عدد من الوزارات في تحقيق الهدف المنشود.



وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أنه بالنسبة لتغيير حركة المحافظين، فوفقا للدستور المصري، يعتبر كل محافظ مستقيل من منصبه، فور أداء الرئيس اليمين الدستورية، ولا يستطيع أن يتخذ قرارا الآن لحين إعلان حركة المحافظين الجديدة، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التغييرات.



وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المواطن المصري على مدار السنوات الماضية تحمل الكثير، في غلاء الأسعار وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية من أجل الوقوف خلف القيادة السياسية والرئيس وينتظر الفترات المقبلة بشائر التعديل والتغيير وما حققته الدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات الكبيرة سواء في الداخل والخارج، بالإضافة إلى دحض الفساد ومواجهته بيد من حديد.



كما شدد الإعلامي مصطفى بكري، على أن مصر تواجه حزاما ناريا من التحديات يتطلب الوقوف خلف الوطن للتغلب على هذه التحديات، مشيدا بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتحمله المسئولية في هذه الفترة رغم العديد من الملاحظات على حكومته إلا أن هناك العديد من الموضوعات لابد من الإشادة به.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تبدأ حلم الجمهورية الجديدة بولاية رئاسية جديدة والتغلب على الصعاب، مع الرئيس السيسي، الذي دائما ما يحمل هموم وطنه وشعبه، مبينا أن الشارع المصري ينتظر التعديل أو التغيير الوزاري خلال الفترة المقبلة سواء الأيام القليلة المقبلة أو بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.