صلاح عبدالله يفضح برنامج رامز جلال ويكشف سر عنه يهدم أساسه.. فيديو

أكد الفنان صلاح عبد الله، كرهه لبرامج المقالب وعدم المشاركة فيها ولكن شارك في أحد البرامج زمان، قائلا: "بكره برامج المقالب ولا أشارك فيها وانا شاركت زمان في بعض برامج المقالب وكانت بسيطة وخفيفة ودلوقتي لا خلاص وهي سبوبة حلوة بس مينفعش أشارك فيها".

وعن برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال كل عام، قال إنه يقصد رامز “ابني، وعموما البرامج دي سبوبة حلوة لكن تقيلة مينفعش أشارك فيها"، كاشفا إنهم يتصلوا بالفنانين وينسقوا معهم قبل المقلب، وهو ما حدث معه لكنه رفض.

ويصر رامز جلال الذي نجح في تقديم سلسلة من برامج المقالب منذ 2011 والتي بدأها برامز قلب الأسد وعرض على قناة الحياة قبل الانتقال لقناة إم بي سي بأن برامجه لا يعرفها الضيوف وليس لديهم دراية بتفاصيلها.

وانتقد صلاح عبد الله، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، نشر المشاهير لحياتهم الشخصية على وسائل السوشيال ميديا، مؤكدا أن الأجيال الحالية من الشباب تفكيرهم مختلف عن جيله ويستخدمون السوشيال ميديا والهواتف المحمولة بطريقة غريبة.

واستكمل: "مشكلتي مش مع بناتي ولكن مع أحفادي وعندي حفيدين والموبايل حاجة صعبة جدا بالنسبة لهم ولهم طرق وتفكير وطريقة تفكيرهم مختلفة ودماغهم مختلفة".

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فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

برنامج "رامز جاب من الآخر" تقوم فكرته على استضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري، ثم يتفاجئ الثنائي في المقلب ويتفاجأن أنهم في برنامج يحمل اسم رامز جاب من الآخر، حيث يمرون خلال المقلب بـ زحليقة أكوا بارك ثم السقوط على مشاية كهربائية سريعة وقريبة من كلب، ثم الدخول في نفق صغير به رائحة كريهه، ثم حبسهما في غرفة صغيرة وينزل عليهما رامز بعض الحيوانات، ويواجهما بنعامة، ثم يجلسان على كوبري ويسقطان من عليه في بحيرة ماء.

سبق وقدم الفنان رامز جلال برنامج حمل اسم رامز نيفر إند، وعرض في موسم رمضان 2023، واستضاف رامز في هذا البرنامج العديد من مشاهير الفن والرياضة المصرية والعربية، منهم: محمد رمضان، أحمد السقا، ياسمين عز، شيماء سيف، أمينة شلباية، إيمان العاصي، مصطفى كامل، محمد فؤاد، محمد فراج، أمير عيد، بسنت شوقي، عارفة عبد الرسول، محمد الغيطي، رضا عبد العال، مصطفى يونس، وغيرهم.