محمد السيد عيد: حسن الصباح قدوة الإخوان ويسيرون على كتالوجه (فيديو)

أكد محمد السيد عيد، الكاتب والسيناريست، اقتداء جماعة الإخوان الإرهابية بقائد طائفة الحشاشين حسن الصباح، هو النموذج الذي يقتدي به الجماعات الإرهابية، موضحًا: “كلهم يسيرون على ذلك الكتالوج الخاص به”.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يعرض على على قناة "إكسترا نيوز": "لما كتبت كان قصدي أكشف ده وربنا هو اللي حدد التوقيت لعرض مسلسل الإمام الغزالي".

وعن رد الفعل الإخوان عن عرض مسلسل "الإمام الغزالي"، تابع: "محدش تعرضلي بخير ولا شر منهم، في الفترة دي رمضان 2012 كان مر 100 يوم على حكم الإخوان وكانت الناس بدأت تسأل عن إنجازاتهم فكانوا انشغلوا عنه نظرا للأمور السياسية".

وواصل: "الخيوط الأساسية لنسج الشخصية وملامحها، ورسمها، كان يراه إنه رجل برجماتي وشخصية خبيثة، وكان مثقف ثقافة واسعة وكان عنده علم جيد لكن كيف يوظف ذلك العلم وهو كان يوظفه لصالح مصالحه الشخصية ويستغل الدين لإقامة دولة".

واستطرد: "كنت مركز على هذه النقطة، أفكاره كانت بعيدة عن الإسلام تماما، مسألة اعرف إمامك وإسقاط التكاليف أظهرته من خلال المسلسل، وأظهرت العنف بتاعه وممكن يتصل مع الصليبيين في سبيل هدفه".

وأوضح: "كنت مركز على كشفه ومكنتش بقول أفكاره وبس كنت بكشفه أكتر من خلال الغزالي، وعملت شخصية تانية كشفته بقوة، ابتكرتها اسمها علي، وكان زميلا للغزالي ويحقد عليه، في الوقت الذي لمع فيه نجم الأخير، الأمر الذي اضطره للانضمام إلى الباطنية، لكن بعد شوية اكتشف البلاوي بتاعتهم ولما خلف قرر يتحول من تلك الأفكار، بعد إنجاب طفله لرفضه أن ينشأ وسط كل تلك الأفكار الملوثة".

إنتاج سوري لمسلسل عن حسن الصباح

وعن فكرة إنتاج مسلسله الإمام الغزالي مع سوريا، أكد: "تواصل معي المنتج السوري وقالي أنت جيبت الكلام ده منين، فقالي في كتب بها الكلام اللي أنت كاتبه ده، فقلت له طبعا".

وتابع: "طلب مني مثالا على اسم كتاب، فقلت له دائرة المعارف الإسلامية، ففوجئ، وقال لي أنتجنا مسلسلا اسمه عمر الخيام، والباطنية موجودون في سوريا ويستخدمون صور الممثل الذي جسد شخصية حسن الصباح باعتباره الشخصية الحقيقية".

وأكد أن المنتج تراجع عن فكرة إنتاج المسلسل، لأن عرض شخصية حسن الصباح بالشكل الحقيقي يعرضه للقتل من الباطنيين ومتابعا: "قال لي إن ما كتبته عن الصباح كان مختلفا عما جاء في المسلسل السوري، فقال لي مقدرش أعمل ده، لو عملت ده يقتلوني في سوريا، فقلت له متعملهوش، وعملناه في مصر".