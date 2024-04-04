نشرة التوك شو.. إبراهيم سعيد يهاجم محمد صلاح ومفاجأة عدد الملحدين بمصر

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رد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة "مو صلاح عالمي أنت عالمي يا إبراهيم يا سعيد؟!".

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إبراهيم سعيد يبرر هجومه على صلاح: "دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما الناس تعرفه"



قالت الإعلامية لجين عمران، إنها في نهاية 2019 وقعت مع شركة إنتاج فني في المملكة العربية السعودية على المشاركة في أعمال فنية ما بين السينما والدراما، موضحة أنها لم تكن مقتنعة ولكنها اقتنعت، واشترطت على شركة الإنتاج أن تقدم دور فني مميز ولا تريد أن تفسد اسمها الإعلامي.

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لجين عمران تشيد ببراعة خالد يوسف الفنية: "أعطاني ورش تمثيل وانبهر بيا"



طالبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، دار الإفتاء بإصدار حكم صريح بشأن ختان الإناث، حتى يتم التوقف عنه في القرى، وبعض المحافظات، معلقة:" عايزين حكم صريح".

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سعاد صالح تطالب دار الإفتاء بإصدار حكم صريح بشأن ختان الإناث (فيديو)



فجر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مفاجأة مع العيار الثقيل بشأن زيادة عدد الملحدين في مصر لافتا إلى أنهم تجاوزا الـ 3 ملايين طبقا للدراسات والإحصاءات الأخيرة ولذلك لابد من تجديد الخطاب الديني طبقا لما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي

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أحمد كريمة يكشف مفاجأة عن أعداد الملحدين في مصر.. فيديو



قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العلاج بالرقية الشرعية مخالف للإسلام ويعد نصبًا واتجارًا بالدين، لافتا إلى أنه يكون شفاءً معنويًا لا وجدانيًا، فلا علاقة له بأمراض الضغط والسكري والبروستاتا".

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أحمد كريمة: العلاج بالحجامة والرقية الشرعية تخلف ونصب (فيديو)



قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، يحيطها من كل الجوانب أكثر من 10 موانئ تستطيع أن تكون سلاسل امداد وتوريد، لكافة دول العالم.

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أستاذ استثمار يكشف أهمية المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس(فيديو)



كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، كواليس اختيارها للفنان أحمد عز لأداء دور أمام الفنانة يسرا في فيلم كلام الليل ورفضها له في البداية وإصرار يسرا عليه.

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هو دا اللي يبوسني.. إيناس الدغيدي: يسرا أصرت على مشاركة أحمد عز أمامها



تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي عن شخصيتها قائلة: “أنا واحدة ربنا خلقها عكس الناس، ومش قاصدة لكن أنا من طفولتي كده، إحنا 8 اخوات أنا عكسهم دايما وعلاقتي بيهم حلوة ووالدي توفى راضي عني”

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تحديت كل شيء حتى الدين.. إيناس الدغيدي تكشف تفاصيل زواجها من مسيحي(فيديو)



كشف الفنان محمد ممدوح سبب فقدانه للوزن بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن السر في شرب الماء.

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