إبراهيم سعيد ينتقد شيكابالا: "مش قادر يجري وكفاية عليه كده"

انتقد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك السابق، محمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء، ووصفه أنه غير مفيد للنادي.

وقال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، الذي يعرض على قناة “النهار” اليوم الخميس: "أنا بتكلم عليه فنيا، وأنا أتكلم على أي حد، شيكابالا كبر، وده رأيي، وبقول شيكابالا كفاية عليه كده، دي حاجة متزعلش، مفيش حد مخلد، مفيش حد هيفضل حياته كلها في الكرة".

وتابع: "أنا اعتزلت من نفسي، لكن من حقي أن أقول وجهة نظري، واحد مش قادر يجري والبدني بتاعه قليل، يعني أتكلم في البنج بونج؟! أنا لاعب كرة هتكلم في التنس؟! أنا مالي بإنه أسطورة الزمالك، وهكره النجوم ليه؟!".

إبراهيم سعيد يدعم الزمالك أم الأهلي؟

وعن تضارب تصريحاته ما بين دعمه للنادي الأهلي ونادي الزمالك، قال: "في الفترة اللي كنت بقول فيها إني زملكاوي طلعت معاكِ وكنت برمي كلام عشان أوصل للناس كلام إني أهلاوي بس محدش واخد باله".

وأوضح: "قلت أنا زملكاوي عشان كنت زعلان من الأهلي بس أنا أهلاوي متعصب جدا، ليه الناس دايما مش بتراعي الحتة النفسية، اللي أنا كنت زعلان من المكان اللي اتربيت فيه".

وتابع: "في الأهلي، يعلم الجميع أنني غادرت المكان مكرها، وكان من حقي أن أغضب، ومن حقهم أن يغضبوا مني أيضا، والله ما كنت عاوز أمشي من الأهلي، وأنا صغير كنت بشيل الطوب عشان النادي يتبني بيه، وفي الآخر مشيت غصب عني وبمشاكل".

وهاجم شيكابالا من قبل قائلا: "شيكابالا دائمًا يبحث عن اللقطة أمام جمهور الأهلي، وأرى أنه من الأفضل له الاعتزال، لأنه أصبح غير مفيد للزمالك، بل بالعكس أرى أنه يضر بالنادي، ووجودك كان نقطة ضعف للفريق".

وتابع: "حاول تخلي الجمهور يحترمك، هل الزمالك بيدفع فلوس لشيكابالا من أجل لقطاته مع جمهور النادي الأهلي؟ عيب أن يحدث مثل هذه الأحداث وفي مباراة خارج أرضك ووسط جمهور عربي وليس مصري فقط".

وتساءل: "هل شيكابالا يفعل هذا عشان يداري على أدائه؟ أرى أنه لم يُحدث أي فارق مع الزمالك اليوم، ولا كان يوجد داعٍ لمثل هذه الأفعال، "ليه بتعمل المواقف دي؟".