صلاح عبدالله: النقاب "كتلة سواد" لا علاقة له بالإسلام (فيديو)

أكد الفنان صلاح عبد الله، رفضه لفكرة النقاب أو ارتداء بناته النقاب وتفضيله الحجاب والاحتشام فقط، قائلا: "حتى اللحظة دي يعنى ايه مقدرش أميز رجل عن ست ولا أخد بالي اللي دخل بيتي رجل ولا ست والحاجات دي بتعمل حساسية ومشاكل مع المتعصبين وناس تشتم لكن احنا تعودنا عليها".

واضاف صلاح عبد الله، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، "قناعتي النقاب هو كتلة سواد مش زي إسلامي ولو بنت من بناتي قالت لى عايزة تتنقب هتبقى صعبة قوي وهرفض ولو عملت كده هحاول أقنعها لكن لو في إصرار ارتداءه هتبقى مشكلة".

واستكمل: فكرة النقاب بالنسبة لى لبناتي مشكلة وممكن تتحجب وأنا مش مربي بناتي على كده في التزام واحتشام وولدتهم أيضا إنما بحرية مش فرض وأنا مؤمن بالحرية".

ويعرض للفنان صلاح عبدالله، مسلسل العتاولة ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم، أبرزهم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، فريدة سيف النصر، مي كساب، وآخرين.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل العتاولة

يعرض مسلسل العتاولة في تمام السابعة مساءً على شاشة Mbc مصر.

يواصل أبطال مسلسل العتاولة، تصوير باقي مشاهدهم في العمل الذي يضم مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية والمقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة. يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، بوستر خاص لجميع أبطال العمل.

تفاصيل مسلسل العتاولة.. رمضان 2024

يشارك النجمان طارق لطفي، أحمد السقا في بطولة مسلسل العتاولة، ويجسد الأول دور الشقيق الأكبر للأخير، ولكن تجمعهما عداوة وخلافات كبيرة خلال الأحداث، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

كما يشارك صلاح عبدالله في مسلسل جريمة منتصف الليل، بطولة رانيا يوسف وأحمد عبدالعزيز.

أحداث مسلسل "جريمة منتصف الليل"

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.



كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

صناع وأبطال "جريمة منتصف الليل"

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني، كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، ونوف عبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.