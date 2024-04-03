نشرة التوك شو.. تنصيب الرئيس السيسي وملابس مسلم

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الرئيس السيسي تمكن من عودة الأمن والأمان للوطن بعد فترة اضطرابات وتناقضات، قبل توليه منذ 10 سنوات.

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مصطفى الفقي: الرئيس السيسي ربان ماهر يقود سفينة الوطن إلى بر الأمان



حل اللاعبان محمد أبو جبل ومصطفى شوبير حارسا منتخب مصر ضيفين في الحلقة الثالثة والعشرين من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

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رامز جلال يسخر من أبوجبل وشوبير.. ننوس أبوه والتاني من الزمالك مشوه



وصف د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، جلسة حلف اليمين الدستورية التي أداها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في مقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية تعتبر تاريخية.

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د. وجدي زين الدين: جلسة حلف اليمين تاريخية لها مردود عالمي إيجابي





كشف المطرب محمود العسيلي، كواليس رفضه الغناء مع الفنانة أنوشكا، عندما كان صغيرا رغم إعجابه بها كمطربة كبيرة.

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محمود العسيلي يكشف سبب رفضه الغناء مع أنوشكا (فيديو)



قالت المطربة آية عبدالله، إن وفاة والدها كان زلزالا هز حياتها وتدعو له في كل صلاة لأنه ضحى كثيرا من أجلها، لافتة إلى أنه أجرى عملية قلب مفتوح قبل وفاته بعام وتعرض لمضاعفات كثيرة بعدها وأصيب بجلطة وقبل وفاته بشهر امتنع عن الطعام تماما".

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قال مسلم مطرب المهرجانات عن حبه للملابس: "بحب الموضة لكن عمري ما ألبس حلق ولا أدق وشم، ولبسي الغريب متطلبات شغلي لكن مش بمشي بيه في الشارع".

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مسلم: بشتري لبس بـ200 ألف جنيه شهريًا (فيديو)



كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران حقيقة الإساءة للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بسبب جمل صادرة عنها اعتبرتها ابنته سكينة السادات تسيء لوالدها.

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الإعلامية السعودية لجين عمران تكشف حقيقية إساءتها للرئيس السادات (فيديو)



قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تجميد البويضات في حالة حياة الزوج حلال، ولكن إذا تمت وتم استخدامها بعد الوفاة يكون حرام لأن الأمر هنا سيدخل في اختلاط بالأنساب.

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سعاد صالح: تجميد البويضات حلال.. وحالة واحدة تجعله حرام



قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشهد تنصيب الرئيس السيسي وأداءه اليمين الدستورية كان مشهدًا تاريخيًا وحضاريًا وكان يتم نقله في وسائل الإعلام العالمية.

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أحمد موسى: مشهد تنصيب الرئيس السيسي كان تاريخيًا وحضاريًا (فيديو)

