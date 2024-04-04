"بت ليلة عصيبة".. صلاح عبدالله يروي أحلك لحظات حياته بسبب نصاب محترف

كشف الفنان صلاح عبدالله، عن تعرضه لمواقف انخدع فيها خلال مسيرة حياته وتعرض للنصب من أحد الأشخاص، مضيفا: "اكتر ناس خدعوني ناس مش معروفين وفي موقف وأهلي بينبهوا عليا مقولش حاجات معينة ولكن في حد نصب عليا ومكنتش متوقع التركيبة بتاعته كده".

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، "مرت سنوات طويلة وفجأة قريت خبر وفاته وقضيت ليلة ميعلمش بها إلا الله وأنا كنت ساكن في شقة وفيها غرفة نومي وفتحت الشباك وكلمت ربنا وبحاول أقنع نفسي أنه لم ينصب عليا".

وتابع: "بحاول اكلم ربنا أني أنا فهمت غلط وغلطت نفسي وهو من ساعة ما أخذ الموقف ده بعد عني وهو مات في سن صغيرة وهو في دار الحق وعندي قناعة أن ربنا تقبل دعائي وربنا أعلم في النهاية".

النقاب كتلة سواد

وأكد الفنان صلاح عبد الله، رفضه لفكرة النقاب أو ارتداء بناته النقاب وتفضيله الحجاب والاحتشام فقط، قائلا: "حتى اللحظة دي يعنى ايه مقدرش أميز رجل عن ست ولا أخد بالي اللي دخل بيتي رجل ولا ست والحاجات دي بتعمل حساسية ومشاكل مع المتعصبين وناس تشتم لكن احنا تعودنا عليها".

واضاف "قناعتي النقاب هو كتلة سواد مش زي إسلامي ولو بنت من بناتي قالت لى عايزة تتنقب هتبقى صعبة قوي وهرفض ولو عملت كده هحاول أقنعها لكن لو في إصرار ارتداءه هتبقى مشكلة".

واستكمل: فكرة النقاب بالنسبة لى لبناتي مشكلة وممكن تتحجب وأنا مش مربي بناتي على كده في التزام واحتشام وولدتهم أيضا إنما بحرية مش فرض وأنا مؤمن بالحرية".

مكسوفين يصرحوا بكرهي

أكد الفنان صلاح عبدالله، أنه يتمنى العمل مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي خاصة وأنه لم يقدم معهم أي أعمال فنية سواء في صغرهم أو الان قائلا: "نفسي امثل مع اللى ممثلتش معاهم زي كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وحظي قليل أني ممثلتش معاهم حتى وهما صغيرين".

وأضاف، أنه عمل مع نجوم سوبر ستارز لكن ممثلش مع كريم وحلم، مضيفا: "وبعد ما قلت هذا التصريح لو جالي شغل مع كريم أو حلمي هعتذر عنه ودي تركيبتي لأني عمري ما قلت نفسي أشتغل مع حد وأنا بحبهم ولكن ممكن يكونوا مش بيحبوني وصعب يكون في حد في الوسط الفني مش بيحبني".

وتابع: “أنا أحب كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي ده شيء مؤكد، لن هما ممكن يكونوا مش بيحبوني لكن مكسوفين يصرحوا"، مردفا: “ممكن تلاقي حد بيكرهني لا يحبني مستقتل دمي مش ظارفني لكن لايعلن ذلك”.

وتابع: "عملت مع محمد إمام في مسلسل هوجان دور حلو ونجح قوي وهو جنبي في السكن ومكتبه جنبي وكنت هطلع ضيف شرف في مسلسل كوبرا بس الظروف كانت بتمنع بسبب زنقة شغل مسلسلات عتبات البهجة والعتاولة".