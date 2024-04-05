إيناس الدغيدي: “رجالة مجتمعنا عليهم العين وممكن أحب شخص متزوج بدون خراب بيوت”

علقت المخرجة إيناس الدغيدي على علاقات الحب في حياتها قائلة: “برجي الحوت بتاع الحب، لكن حبي دلوقتي مختلف، ممكن أحب حد لم أره، وفي حد بحبه بس هو مش عارف، وشايفه إن ده الرجل اللي بتمناه، مش هقوله ولن أبين له”.

وكشفت: "أحب شخصيته وقوته ومش شكلاً بحب الراجل اللي عنده باور فلوس وسلطة، ومش ممكن اقوله، وكبريائي بيخسرني، بشوفه بس ميعرفش إني معجبة به، واوعدك لو علمتيني هعمل كده ومش معايا رقم تليفونه حتى".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “بيعجبني كل حاجة فيه بس متجوز ومبجيش ناحية المتجوزين، وزوجي لما حبني كان متجوز، ولا يمكن أبقى زوجة ثانية، لكن ممكن أبقى حبيبة، تفرق كتير”.

وأردفت: "الحب أوقات لكن مش كل يوم في البيت، واللي بيني وبينه هيبقى الحكاية الحلوة مش الوحشة، وكفاية أشوفه مرتين في الأسبوع، لكن لو ساب وجه هتجوزه بس مش هقوله اعمل كده، مش هحب بدون إرادة، إنما لو مخططة ده مش حب".

وأكملت موجهة حديثها لأميرة بدر: "الله أعلم بجوزك، يمكن فيه واحدة بتحب جوزك وانتى متعرفيش، والستات اللي بتراقب كتير هي اللي بيطلع عينها، وعشان تعبتيني هقومك شاكه من هنا".

وقالت: "الرجالة غيرنا احنا حبيبة وهما لأ، معنديش أسرار في حياتي، لاني بقول على طول، مش عارفة ممكن اوجع واحدة تانية ولا لأ، بس عمري ماخرب بيت واحدة، وممكن أحب جوزك لكن اخرب بيتك لأ، وأنا في جروب متجوز ولما اتطلقت قلت هياخدوا مني موقف، واحنا في مجتمع كل رجالته عليهم العين، وقالولي إنتي بالذات عمرنا ما هنشك فيكي، لانك معانا من صغرك، ومش هيحصل إنهم يخافوا مني".

أشكر الله رغم عدم تديني

وعلقت المخرجة إيناس الدغيدي على علاقتها بالله وتصريحاتها الدينية المثيرة للجدل قائلة: “عندي أفكار معينة عن ربنا، قلت قبل كده العلاقة بيني وبين ربنا اللي بتاخدها الناس باستهزاء، الناس واخدة جرأتي اني متكلمش عن ربنا عشان الحتة الدينية، وعلاقتي قوية جدًا بربنا، وكل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة”.

وتابعت المخرجة البالغة من العمر 71 عاما: "عندي جملة خدتها من علم الطاقة، انا بدرس طاقة اونلاين والجملة هي، اللهم إني احبك فاحببني فيك أكثر ياالله، الجملة دي ممكن أعيط فيها، بقولها طول مانا سايقة لوحدي لإني بحب القيادة، أشعر أني في علاقة بيني وبين ربنا، عشان كل اللي بيتقال عليا".