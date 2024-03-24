السفير خطابي: الجامعة العربية تسعى لإنشاء مركز للسلام في طرابلس

قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن هناك توجه في جامعة الدول العربية لإنشاء مركز للسلام في طرابلس ، لافتا ان العالم يعيش الآن في عالم الرقمنة ، لذلك من الضرورة أن يلعب الإعلام دور استباقي لاحتواء الأزمات وتشكيل وعي جماهيري قادر على فلترة الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة ، ولعب دور ايضا في ترسيخ ثقافة التفاهم والسلام العالمي.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لمنظمة اليونسكو للثقافة الإعلامية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وبمشاركة الوزير مفوض د. رائد علي صالح جبوري مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، د. سامي طايع مستشار الأكاديمية العربية ورئيس الفرع العربي لاتحاد اليونسكو للثقافة الإعلامية ، ونخبة من أساتذة وخبراء الإعلام في مصر والوطن العربي.

وأضاف السفير أحمد رشيد خطابي ان الجامعة العربية تولي ملف الإعلام اهتمام كبير، لما له من دور فعال في بناء الدول وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا ان الجامعة العربية نظمت مؤتمر مؤخرا حول دور الإعلام في مواجهة الاخبار المضللة وحرب الشائعات والتي ظهرت بشكل واضح في التغطية الاولية للحرب الإسرائيلية في الإعلام الغربي.

وأضاف خطابي إن الجامعة العربية برعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تستضيف مؤتمر دولي رفيع المستوي بالقاهرة حول دور الثقافة الاعلامية في دعم التفاهم والسلام العالمي، بالتنسيق مع منظمة اليونسكو للثقافة والاكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا، بحضور خبراء واساتذة الجامعات والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني من مصر والدول العربية والولايات المتحدة وكندا والبرازيل واسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا والهند والصين وروسيا الاتحادية ونيجيريا، علاوة على ممثلي مكاتب اليونسكو بالمنطقة العربية والمدير العام المساعد لمنظمة اليونسكو لقطاع الاتصال والمعلومات من المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو بباريس.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن المؤتمر سيتناول دعم الاعلام والسلام على المستوى الدولي بمشاركةٍ إسبانيّةٍ عبر جامعة برشلونة والمدير العام للإذاعة والتليفزيون في اسبانيا

من جانبه قال الوزير مفوض رائد علي صالح جبوري، مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية،ببلورة قواعد تساعد الحكومات في وضع ضوابط للتعامل مع الأخبار والمعلومات حتى لا يتم التعامل باعتبارها رسائل ومعلومات مسلم بها.