مدير الإدارة التعليميه بالقنطرة شرق يهنئ قسم تكافؤ الفرص

استقبل اليوم محمد حساني مدير الإدارة التعليميه بمركز ومدينه القنطرة شرق منال امام رئيس قسم تكافؤ الفرص ورجاء المصري عضو القسم لتهنئتهم بتكريم وكيل وزارة التربيه والتعليم بالاسماعيليه لقسم تكافؤ الفرص شهد اللقاء توفيق صلاح الدين وكيل الإدارة

وأكد مدير الإدارة أن قسم تكافؤ الفرص بالإدارة التعليميه بالقنطرة شرق قام بتنفيذ جميع المبادرات والمشاركة الفعاله

في العديد من الندوات مثل مبادرة دوي التي تتحدث عن تمكين المرأة والفتايات ومناهضه العنف ضد المرأة ومبادرة لا للتدخين والادمان وايضا قيام القسم بتنفيذ فاعليات لا للإرهاب في كافه مدارس القنطرة شرق المركز والمدينه والقري



كما نظم قسم تكافؤ الفرص أيضا مبادرات لا للتنمر ولا للزواج المبكر ولا للأفكار الهدامه ولا للاسراف في استخدام المياة ومبادرات نعم للتنميه ونعم لبناء شخصيه المواطن المصري

جدير بالذكر أن مديريه التربيه والتعليم

برئاسه الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة كانت قد كرمت. قسم تكافؤ الفرص بحضورشيماء نصر رئيس قسم تكافؤ الفرص بمديريه التربيه والتعليم بالاسماعيليه