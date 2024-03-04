سكرتير مساعد البحيرة يفتتح معرضين "أهلًا رمضان" بإيتاى البارود وكوم حمادة

إفتتح كامل غطاس سكرتير عام مساعد البحيرة، معرضين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "أهلاً رمضان" بمركزي إيتاى البارود وكوم حمادة، والذى نظمتهما الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وذلك بحضور اللواء محسن الجندى رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، وشعبان بصيص رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، والمحاسب مجدى الخضر مدير مديرية التموين بالبحيرة، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.

حيث تفقد السكرتير المساعد أجنحة المعرضين، والتى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد سكرتير عام مساعد البحيرة، أن جميع الأسعار بتلك المعارض فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.