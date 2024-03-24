جامعة القناة تعلن خطتها لتدريب أفراد المجتمع خلال الفصل الدراسي الثاني

تحت رعاية ودعم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- تستعد إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023- 2024، بخطة تدريبية موسعة تضم 4 برامج تدريبية.

تأتي البرامج وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بمراعاة الاحتياجات التدريبية لفئات المجتمع، وطوائفه المختلفة، وتحديد موضوعاتها بما ينمي المهارات الأساسية والحياتية، ويرفع درجة الوعي والتثقيف الصحي بالأمراض الشائعة، وكيفية الوقاية والعلاج، وذلك في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المواطن المصري، ورعايته، وتقديم خدمات صحية متطورة له.

وقد أوضحت المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة أن البرامج يشارك بها أساتذة الجامعة من كليات الطب، العلاج الطبيعي، والطب البيطري.

وتضم برنامج "دور العلاج الطبيعي في علاج مشكلات أمراض العظام الناتجة عن الأوضاع الخاطئة في بيئة العمل".. ويعقد يومي 17، 18 أبريل القادم، وبرنامج "الإسعافات الأولية (إنعاش القلب- الجروح- الكسور- الحروق- الصدمات الكهربية)..ويعقد يومي 21 ، 22 أبريل القادم.

وتابع المهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع أنه يتم تقديم برنامج" الأمراض المشتركة بين الحيوانات المنزلية والإنسان والوقاية منها"...وذلك يومي

23، 24 أبريل، وبرنامج "أثر التدخين على الصحة وما له من دور في الاتجاه نحو الإدمان" يومي 29، 30 أبريل.