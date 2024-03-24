جامعة العريش تشارك في ملتقى الإنشاد الديني

شاركت جامعة العريش في ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات لطلاب جامعة الأزهر والجامعات والمعاهد المصرية الذي تمت إقامته في رحاب معهد إعداد القادة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٣/١٩م حتي ٢٠٢٤/٣/٢٢م تحت شعار " رمضان يجمعنا - الموسم الثاني ".

يأتي ذلك تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، والدكتور كريم حسن همام - مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، و الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وبإشراف الأستاذ الدكتورعبدالمقصود عبدالقادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمد أبو حطب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.



وحرصت جامعة العريش على المشاركة بفريق إنشاد ديني يضم طلابًا من جميع كليات الجامعة، وأبدع طلاب الجامعة، وأبهروا الحضور بعروض إنشادية رائعة. وقد حرص معالي الأستاذ الدكتور/ حسن الدمرداش رئيس الجامعة على مشاركة الجامعة في هذا الملتقى الذي يحث علي نشر رسالة السلام والمحبة، وغرس القيم الأصيلة في نفوس الشباب.

يأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على صقل وتنمية مواهب الطلاب، وزيادة وعيهم بالأحداث الجارية، وتعزيز انتمائهم الوطني.

كما تم على هامش الملتقى عقد محاضرة للواء أركان حرب بهجت فريد -مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقًا. وقد تناولت المحاضرة جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة مؤكدًا علي أهمية الاستثمار في إقامة مشروعات إنتاجية لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي والدخل القومي، كما تم إقامة العديد من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية المختلفة علي هامش الملتقى .

وعكس الملتقى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تعزز الهوية الوطنية.