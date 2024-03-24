أنشطة فكرية وإبداعية .. محافظ أسيوط يستعرض البرامج الثقافية الإضافية خلال رمضان

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إضافة مجموعة من الأنشطة إلى البرامج الثقافية والفنية المتنوعة التي يتم تقديمها في مختلف المراكز والبيوت الثقافية على مستوى المحافظة خلال شهر رمضان المبارك تضم أنشطة فكرية وإبداعية متعددة إلى جانب فعاليات تساهم في اكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن تلك البرامج تأتي ضمن إستراتيجية الدولة لترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافيًا وذهنيًا وتحصين وعيهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الانسان ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقاءه مع ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي لاستعراض البرامج الثقافية الاضافية بالقرى والمراكز خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بقصور الثقافة وبمختلف مؤسسات الدولة لافتًا إلى أهمية الثقافة في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم في بناء مصر معربًا عن سعادته البالغة بتنظيم هذه الفعاليات والأنشطة لبناء الفكر وتحصين الوعي، وتهذيب السلوك باعتبار الثقافة إحدى أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع مثمنًا جهود القيادة السياسية نحو نشر الفن الراقي والثقافة في ربوع مصر.

من جانبه أوضح ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي إنه بناءًا على توجيهات الدكتورة نيفين كيلاني وزيرة الثقافة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتحقيق العدالة الثقافية في شتى ربوع المحافظة سواء المراكز أو المدن أو القرى فقد تم إضافة العديد من الأنشطة الثقافية للبرنامج الثقافي الذي تم إعداده مسبقًا خلال شهر رمضان الكريم حيث سيتم إقامة ليالي أسيوط الثقافية وهو نشاط ثقافي فني سيتم تنفيذه لمدة 5 أيام اعتبارًا من 16 رمضان الموافق 26 مارس وحتى 20 رمضان الموافق 30 مارس 2024 يتضمن أمسيات شعرية وابتهالات وانشاد ديني وعروض للمواهب وفيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس وعروض فنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية ومعرض كتب وإصدار هيئة قصور الثقافة وذلك بمسرح المرسى السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط فضلاً عن تنفيذ ليالي رمضان بقرية بني زيد بوق بمركز القوصية في الفترة من 16 رمضان وحتى 18 رمضان الموافق 28 مارس 2024 والذي يتضمن ورش فنون تشكيلية وخط عربي ورسم على الوجوه وأشغال يدوية وورش أدبية وورش حكي وعروض مواهب لذوي الاحتياجات الخاصة وعروض فنية بالعرائس واكتشاف مواهب وندوات شعرية بالإضافة إلى احتفالية القوصية الأدبية التي ستقام بمركز شباب القوصية وتتضمن ندوة شعرية تضم 5 شعراء مركزيين من خارج الاقليم و12 من الشعراء المركزيين من داخل الاقليم و4 شعراء مركزيين من داخل المحافظة و2 شعراء محليين وتختتم بعرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية.