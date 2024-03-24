الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عبدالغفار: "مسابقة كأس العالم للبرمجيات" تروح للسياحة في مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن مسابقة دولية باسم "كأس العالم للبرمجيات" بمشاركة ٢٥٠٠ طالب علي مستوي العالم في مجال التكنولوجيا والاتصال الذكي، وسيتم إطلاقها رسميا خلال الفترة 15 – 18 إبريل بمحافظة الأقصر ، لافتا أن المسابقة تساعد في ترويج مصر عالمياً كدولة سياحية من طراز رفيع.

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جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لمنظمة اليونسكو للثقافة الإعلامية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وبمشاركة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الوزير مفوض د. رائد علي صالح جبوري مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، د. سامي طايع مستشار الأكاديمية العربية ورئيس الفرع العربي لاتحاد اليونسكو للثقافة الإعلامية، ونخبة من أساتذة وخبراء الإعلام في مصر والوطن العربي.

وأضاف عبد الغفار أن الأكاديمية أصبحت واحة للرياضيين ونموذجا يحترم للجامعات التي تمتلك بنية رياضية وتعليمية على أعلى مستوى مما يؤهلها لاستضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى ، حيث تستضيف بطولة العالم للخماسي الحديث للمرة الثالثة على التوالي، في ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير في الفترة من 11 إلى 23 يوليو الجاري بمشاركة 35 دولة، وبحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وروبرت ستول عضو الاتحاد الدولي للخماسي، والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وقال عبد الغفار، إن الهدف من المؤتمر التوعية بدور الاعلام مع التأكيد على دوره في دعم التفاهم العالمي ونشر ثقافة السلام، لافتا أن المؤتمر يأتي في وقت حرج ، لما نلمسه مما يحدث فى بعض الدول العربية من حروب وأزمات، ويأتي أهمية دور الإعلام في هذا التوقيت بشكل متزايد لتوصيل الرسالة ومواجهة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة.

جاء المؤتمر الصحفي للإعلان عن إقامة مؤتمر دولي رفيع المستوي بالقاهرة حول دور الثقافة الاعلامية في دعم التفاهم والسلام العالمي، خلال الفترة من ٢٢-٢٤ أبريل ٢٠٢٤، يفتتح المؤتمر أحمد أبو الغيط بمقر جامعة الدول العربية وحضور خبراء وأساتذة الجامعات والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني من مصر والدول العربية والولايات المتحدة وكندا والبرازيل واسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا والهند والصين وروسيا الاتحادية ونيجيريا، علاوة على ممثلي مكاتب اليونسكو بالمنطقة العربية والمدير العام المساعد لمنظمة اليونسكو لقطاع الاتصال والمعلومات من المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو بباريس.

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