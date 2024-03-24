انطلاق مؤتمر اليونسكو للثقافة للإعلان عن منتدى دولي لدعم السلام والتفاهم بالقاهرة

انطلق اليوم المؤتمر الصحفي لمنظمة اليونسكو للثقافة الإعلامية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية وبمشاركة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الوزير مفوض د. رائد علي صالح جبوري مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، والدكتور سامي طايع مستشار الأكاديمية العربية ورئيس الفرع العربي لاتحاد اليونسكو للثقافة الإعلامية، ونخبة من أساتذة وخبراء الإعلام في مصر والوطن العربي.

ويأتي ذلك للإعلان عن إقامة مؤتمر دولي رفيع المستوي بالقاهرة حول دور الثقافة الاعلامية في دعم التفاهم والسلام العالمي، خلال الفترة من ٢٢-٢٤ ابريل ٢٠٢٤، يفتتح المؤتمر أحمد أبو الغيط بمقر جامعة الدول العربية وحضور خبراء واساتذة الجامعات والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني من مصر والدول العربية والولايات المتحدة وكندا والبرازيل واسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا والهند والصين وروسيا الاتحادية ونيجيريا، علاوة على ممثلي مكاتب اليونسكو بالمنطقة العربية والمدير العام المساعد لمنظمة اليونسكو لقطاع الاتصال والمعلومات من المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو بباريس.

يهدف المؤتمر التوعية بالدور المهم الذي يمكن ان تلعبه الثقافة الإعلامية في دعم التفاهم العالمي و نشر ثقافة السلام ، وقد دأبت منظمة اليونسكو على القيام بدور محوري في هذا الصدد على مدار ما يزيد عن ٤٠ عاما من أجل التوعية بأهمية الثقافة الإعلامية والمعلوماتية بصفة خاصة للشباب وصغار السن.

في الآونة الأخيرة لعب تطور وسائل الإعلام دورا محوريًا في تنشئة الشباب وتشكيل وجهات النظر من خلال المعلومات والترفيه، وهذا ما برز خلال أزمة كوفيد-19، ودور الاعلام في التحديات الوبائية ، و أيضًا في الصراعات العالمية.