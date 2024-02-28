السفير البلجيكي: الزمالك معروف جيدا في بلجيكا بسبب مؤسسه.. هو نادي عريق

أكد السفير البلجيكي في مصر، فرانسوا كورنييه على هامش تواجده داخل نادي الزمالك أنه سعيد للتواجد في نادي عريق مثل الأبيض.



أضاف في تصريحاته : "أنا السفير البلجيكي فرانسوا كورنييه دى إلزيوس جئت هنا اليوم لزيارة مجلس إدارة نادي الزمالك".

وتابع:"تربطنا علاقات قوية بنادي الزمالك العريق المعروف جيدا في بلجيكا الذي تم إنشاؤه بواسطة البلچيكي جورج مرزباخ".

وأتم: "تواجدت في مصر منذ عام ١٩٨٣ ولذلك تربطني بمصر وبنادي الزمالك علاقات قوية".

و استقبل مجلس إدارة الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب، السفير البلجيكي فرانسوا كورنييه في مقر القلعة البيضاء.

وأهدى حسين لبيب، السفير البلجيكي درع نادي الزمالك، مؤكدا سعادته لتواجده بتلك الزيارة، ودعى حفيد جورج مرزباخ مؤسس النادي وعائلته لحضور مباراة نهائي كأس مصر المقرر له يوم 8 مارس المقبل بالسعودية.