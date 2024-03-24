شكري: الأمم المتحدة تخفف معاناة سكان غزة وترفض التهجير (فيديو)

أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بالمواقف الذي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إزاء الوضع المأساوي في قطاع غزة، إذ بلغ عدد القتلى 32 ألفا والمصابين 70 ألفا.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إن الأمم المتحدة تتدخل عبر منظمة أونروا ومنظمة الغذاء العالمي لتخفيف معناة أهالي غزة من خلال التعامل مع الأزمة الراهنة.

وأوضح: "الزيارة التي قام بها في رفح أمس ووضوح خطابه برفض العقاب الجماعي والتهجير والعمل على تصفية القضية الفلسطينية تؤكد بأنه يمثل القيم والمبادئ في الأمم المتحدة".

جوتيريش يزور رفح

وزار معبر رفح في رمضان لمشاركة المعاناة مع أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن قلبه ينفطر حزنًا على أهل غزة بعدما سمع شهادات المصابين في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال خلال تغريدة له على موقع "إكس": "التقيت اليوم بمدنيين فلسطينيين في المستشفى العام بالعريش، ينفطر قلبي حزنا بعد سماع شهادات المصابين الفلسطينيين أو المنفصلين عن عائلاتهم".

وتابع: "حان الوقت للوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حان الوقت لإسكات الأسلحة".