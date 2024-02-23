مستشفيات جامعة أسيوط تنظم المؤتمر السنوي الـ15 حول الجديد في الباثولوجيا الإكلينيكية

نظم قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط مؤتمره السنوي الخامس عشر حول الجديد في الباثولوجيا الإكلينيكية، والذي شهد حضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بدور قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط، والذي يعد من أهم وأعرق الأقسام بكلية الطب، مضيفاً أن القسم شهد في الآونة الأخيرة عمليات تحديث وتطوير ساهمت في حصوله علي الاعتماد من (إيجاك)، كما كان له دوراً في رفع تصنيف جامعة أسيوط، متمنياً مؤتمر علمي ناجح ومثمر.

وأكد الدكتور علاء عطيه، أن كلية الطب حريصة دائماً على عقد مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الجامعات، مشيراً إلى أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية من الأقسام المتميزة بالكلية، وله دوراً بارزاً من الناحية العلمية والبحثية، كما أنه يتميز بتقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية على أعلى مستوى.

وأشار الدكتور إيهاب فوزي، إلى أن عقد المؤتمر الخامس عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ما هو إلا دليل على عراقة القسم، وأضاف أنه ثاني المعامل التي تم اعتمادها على مستوى جامعات مصر، حيث تم حصوله على الاعتماد من المجلس الأعلى للاعتماد (إيجاك) لأكثر من دورة، كما أعلن أن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وافق على إنشاء وحدة متكاملة لنقل مشتقات الدم والبلازما والصفائح الدموية وتم اختيار المكان وجارى العمل به.

وأوضح الدكتور هشام عبد الرحيم، أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية يعد منارة علمية متميزة وسط مختلف أقسام الباثولوجيا الإكلينيكية في الجامعات المصرية، موجها الشكر إلى إدارة جامعة أسيوط ومستشفياتها لتقديم الدعم المستمر للقسم.

وترأس المؤتمر هذا العام الدكتور أسامة بكر، والدكتورة نبيلة ثابت، والدكتورة زينب عبد العال، والدكتورة ناديه عبد الوهاب رؤساء شرف المؤتمر، وبتنظيم وإشراف الدكتورة حنان جلال، والدكتورة هبه أحمد، والدكتورة سهير كامل.

وشهد المؤتمر حضور كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس وشباب الأطباء من مختلف التخصصات الطبية على مستوى جامعات مصر ووزارة الصحة.

كما شهد المؤتمر عدة جلسات علمية متنوعة حول كل ما هو جديد في جميع تخصصات الباثولوجيا الإكلينيكية كالمناعة والهيموتولوجي والكيمياء وغيرها، بالإضافة إلى جلسة متميزة عن الجودة داخل معامل مستشفيات جامعة أسيوط.

جانب من ضيوف المؤتمر

جانب من ضيوف المؤتمر

جانب من ضيوف المؤتمر

جانب من ضيوف المؤتمر

جانب من ضيوف المؤتمر

جانب من ضيوف المؤتمر

جانب من ضيوف المؤتمر

جانب من ضيوف المؤتمر

جانب من ضيوف المؤتمر