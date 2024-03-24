غرق أحياء رشيد بسبب تعطل محطة الصرف الصحي

تعرضت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، خاصة الأحياء المنخفضة، صباح اليوم الأحد، للغرق بسبب هطول الأمطار، مما تسبب في تحول الشوارع إلي بحيرات من مياه الصرف الصحي، المختلطة بمياه الأمطار التي شهدتها المدينة، نظرًا لتوقف محطات رفع الصرف الصحي برشيد عن العمل؛ لعطل بالكهرباء والعمل بمصدر الكهرباء التبادلي الذى تسبب فى تراكم مياه الصرف و الأمطار بالأماكن المنخفضة بشوارع مدينة رشيد.

وعلى الفور قام المهندس محمد سعيد نشأت - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بتفقد محطات رفع الصرف الصحى بعد إصلاحها ووجه بكسح تجمعات مياه الصرف الصحى ومياه الأمطار من الأماكن المنخفضة برشيد ومراجعة المنازل المتضررة من تجمعات مياه الأمطار.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع حالة التأهب القصوى والتدخل السريع والإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين للوقوف على إحتياجاتهم وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم .