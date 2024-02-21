البث المباشر لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

يبحث جماهير كرة القدم الأوروبية عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي ضمن منافسات الدور الـ16 من منافسات دوري ابطال أوروبا، حيث يستعد برشلونة لمواجهة نابولي بمباراة مهمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث ستكون المواجهة على أرضية ملعب دييجو مارادونا، وكان قد تأهل برشلونة كصاحب المركز الأول في المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، أما نابولي، فقد حل ثانيًا في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف ريال مدريد الذي أنهى المرحلة الأولى برصيد 18 نقطة.

البث المباشر لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي يلا شوت اليوم

يعيش الفريقان حالة من عدم الاستقرار الفني حيث أعلن تشافي هرنانديز مدرب الفريق رحيله بنهاية الموسم لسوء الأداء والنتائج بعد خسارة الفريق لقبي كأس السوبر وكأس ملك إسبانيا بخلاف التراجع للمركز الثالث في جدول الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب الصدارة ليعقد فرصه في الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي رغم تبقي 13 جولة على انتهاء مشوار المسابقة.

وعانى برشلونة أيضا على مدار الموسم الجاري من كثرة إصابات لاعبيه في مختلف الخطوط حيث كانت الضربة الأقوى بإصابة لاعب الوسط الشاب جافي بقطع في الرباط الصليبي والظهير الأيسر أليخاندرو بالدي بتمزق عضلي وغيابهما لنهاية الموسم.

ولا يتبقى لبرشلونة ومدربه تشافي هرنانديز سوى سباق دوري الأبطال وأمل ضئيل في المنافسة على الدوري لتفادي شبح الخروج بموسم صفري.

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ويرتكز برشلونة على عدد من عناصر الخبرة مثل جواو كانسيلو وإلكاي جوندوجان وروبرت ليفاندوفسكي مع حارس المرمى مارك أندريه تير شيتجن العائد مؤخرا من إصابة بعد عملية جراحية في الظهر بخلاف العناصر الشابة المميزة مثل لامين يامال وبيدري وفرينكي دي يونج والوافد الجديد فيتور روكي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

يمكن متابعة النقل المباشر لمباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports 1 عبر القمر الاصطناعي نايل سات والقمر الاصطناعي سهيل سات.

كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق "TOD" للبث المباشر والمشاهدة بحسب الطلب.

تردد قناة beIN Sports 1 على نايل سات

التردد: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN Sports 1 على سهيل سات

التردد: 10810

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

وبخصوص معلق مباراة برشلونة ونابولي اليوم في ثمن نهائيّ دوري أبطال أوروبا، فقد أسندت قنوات بي إن سبورتس القطرية المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مهمة التعليق ووصف مجريات هذه المواجهة القوية للمعلق خليل البلوشي.

موعد مباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

المباراة المباراة توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة الأربعاء 21 فبراير 2024

نابولي - برشلونة

22:00

23:00 00:00

beIN Sports HD 1



تاريخ آخر 5 مواجهات بين نابولي وبرشلونة

فوز نابولي: 0

فوز برشلونة: 3

التعادل: 2

برشلونة ونابولي

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد نابولي

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جواو كانسيلو

خط الوسط: فرينكي دي يونغ - إلكاي غوندوغان - بيدري

خط الهجوم: لامين يامال - روبيرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز

تشكيلة نابولي المتوقعة ضد برشلونة

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: ماثياس أوليفيرا – ليو أوستيغارد – خوان خيسوس – جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط: بيوتر زيلينيسكي – أندري فرانك – ستانيسلاف لوبوتكا – زامبو أنغويسا

خط الهجوم: فيكتور أوسمين – خفيشا كفاراتسخيليا.