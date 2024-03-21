مطر: نرحب بفتح مبادرة تسوية الموقف التجنيدي ونطالب بتلاشي المعوقات

قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن الدولة المصرية تسعى بعديد السبل للتخفيف عن أبناء المصريين في الخارج.

وأشاد مطر بإعادة فتح مبادرة تسوية الموقف التجنيدي والتي أعلنت عنها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتي ستنطلق مرة أخرى في الأول من مايو المقبل.

وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج على ترحيب الاتحاد وأفرعه في كل دول العالم بهذه الخطوة التي تصب في مصلحة الأجيال الجديدة من أبناء مصر في الخارج والذين هم في حاجة إلى الاستقرار في دول الإقامة لكي ينتهوا من مشاريعهم التعليمية والبحثية وفي نفس الوقت تسنح لهم الفرصة لزيارة الأهل في مصر دون معوقات.

وطالب مطر بضرورة تلافي بعض المعوقات التي طالت المبادرة في انطلاقها الأول والذي كان من صعوبة استرجاع المبالغ المالية التي تم دفعها ولم يصدر لصاحبها التسوية المطلوبة، ومن هنا فإننا نقترح أم تتم الموافقة على التسوية قبل عملية الدفع على ألا يحصل عليها المتقدم إلا بعد اكتمال دفع المبلغ المطلوب، وهو ما سيكون له الأثر الفعال في زيادة عدد المتقدمين لهذه المبادرة الهامة.