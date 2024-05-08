جودة عالية .. شاهد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ لايف وبدون تقطيع

جودة عالية .. شاهد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ لايف وبدون تقطيع ، مباراة الريال ضد البايرن المنتظرة اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو" تعد واحدة من أهم المواجهات في عالم كرة القدم، حيث يتنافس الفريقان الكبيران على بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

يدخل ريال مدريد هذه المباراة بمزاج معنوي مرتفع، حيث لم يتذوق طعم الخسارة على أرضه بملعب "سانتياجو برنابيو" منذ أكثر من عام. يأمل الفريق الأبيض، الذي يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب القارية بلقبه 14، في تخطي نتيجة التعادل 2-2 التي حققها في لقاء الذهاب على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

تتوجب على الريال العمل بجدية وتركيز كامل لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، ويعول المشجعون على نجوم الفريق مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما لقيادة الفريق للنجاح وضمان التأهل إلى المرحلة النهائية.

من جانبه، يعيش بايرن ميونخ أوقاتًا عصيبة هذا الموسم، إذ خسر لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ عام 2013 لصالح باير ليفركوزن، مما يجعل دوري أبطال أوروبا هو البطولة الوحيدة التي يمكن للفريق البافاري أن يتمسك بها.

يدرك لاعبو بايرن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لضمان استمرارهم في المنافسة على اللقب الأوروبي، وهم مستعدون لتقديم أداء قوي والتنافس حتى النهاية من أجل تحقيق الفوز والتأهل.

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من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للغاية، حيث يتوقع المشجعون شوقًا وحماسًا شديدين لرؤية تبادل الهجمات والأهداف بين الفريقين الكبيرين. ينتظر العالم الرياضي هذه المواجهة بفارغ الصبر، مع الأمل في أن تكون مباراة تاريخية وتبرز أفضل ما في كرة القدم العالمية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلاند ميندي- إيدير ميليتاو- أنطونيو روديجر- داني كارباخال.

الوسط: إدواردو كامافينجا- توني كروس- فيديريكو فالفيردي.

الهجوم: جود بيلينجهام- رودريجو جويس- فينيسيوس جونيور.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد :

حراسة المرمي: مانويل نوير.

الدفاع: مانويل نويرإريك داير- أوباميكانو- كيم مين جاي- ألفونسو.

الوسط: ديفيسجوريتسكا- جمال موسيالا- كيميتش.

الهجوم: ليروي ساني- هاري كين- توماس مولر.



