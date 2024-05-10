الجزيري: مباراة الأهلي مثل أي مواجهة وهذا اللاعب الأقرب لي

أكد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أنه كلاعب محترف يتعامل مع مباراة الأهلي مثلها مثل أي مواجهة أخرى ، مؤكدا احترامه للمارد الأحمر.

أضاف سيف الدين الجزيري في تصريحات تلفزيونية أنه كلاعب محترف يجب أن تحضر جيدا لكل مباراة، الأهلي فريق كبير ولا أقلل من قيمته.

وتابع: لكن الأهلي مثل أي فريق ولا أخشى اللعب أمامه.. فمواجهته مثل مواجهة أي فريق آخر، مضيفا: "لاعب "أعمل له حساب" في مباريات الأهلي؟ في كرة القدم الحديثة الأهم هو المجموعة وليس الأشخاص.

وكشف الجزيري عن أقرب لاعبي الزمالك له داخل صفوف الفريق قائلا: حمزة المثلوثي هو أقرب لاعب لي في الزمالك، لكنني أتعامل مع كل اللاعبين بنفس الطريقة.

وكان الزمالك فاز على الأهلي في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز، بهدفين لهدف، وأحرز الهدفين سيف الدين الجزيري.