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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجزيري: مباراة الأهلي مثل أي مواجهة وهذا اللاعب الأقرب لي

الجزيري
الجزيري

أكد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أنه كلاعب محترف يتعامل مع مباراة الأهلي مثلها مثل أي مواجهة أخرى ، مؤكدا احترامه للمارد الأحمر.

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أضاف سيف الدين الجزيري في تصريحات تلفزيونية أنه كلاعب محترف يجب أن تحضر جيدا لكل مباراة، الأهلي فريق كبير ولا أقلل من قيمته.

وتابع: لكن الأهلي مثل أي فريق ولا أخشى اللعب أمامه.. فمواجهته مثل مواجهة أي فريق آخر، مضيفا: "لاعب "أعمل له حساب" في مباريات الأهلي؟ في كرة القدم الحديثة الأهم هو المجموعة وليس الأشخاص.

وكشف الجزيري عن أقرب لاعبي الزمالك له داخل صفوف الفريق قائلا: حمزة المثلوثي هو أقرب لاعب لي في الزمالك، لكنني أتعامل مع كل اللاعبين بنفس الطريقة.

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وكان الزمالك فاز على الأهلي في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز، بهدفين لهدف، وأحرز الهدفين سيف الدين الجزيري. 

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