حكاية وطن

الخميس 09/مايو/2024 - 06:52 م 5/9/2024 6:52:14 PM

الجيش المصرى هو العمود الفقرى للدولة المصرية وخط دفاعها الأول منذ نشأته على مدار التاريخ، فعلى الرغم من أن وظيفة الجيش المصرى هى حماية الوطن من أى اعتداء خارجى فإنه لم يتخاذل يوما عن نصرة الشعب المصرى ضد الأنظمة الفاسدة التى حكمت مصر فى تاريخها الحديث، فالجيش المصرى لا ينتمى لأى تيار سياسى على مدار التاريخ، لأنه يضم جميع طوائف الشعب المصرى دون تمييز أو تفرقة، وولاؤه الأول والأخير للشعب، وبفضل ثورة 1919 ومعاهدة 1936 التحقت الطبقات الشعبية بالقوات المسلحة وكان من بينهم جمال عبدالناصر، وقد شهدت القوات المسلحة تطورا هائلا، وتمكنت من تحرير سيناء وخوض حربى الاستنزاف وأكتوبر، ثم كان تطورها النوعى تحت قيادة الرئيس السيسى لمواجهة التهديدات القائمة وخوضها الحرب الشاملة فى سيناء 2018 لتحريرها من الإرهاب.

كما وقفت المؤسسة العسكرية فى ثورة 30 يونيو حامية ومنفذة للإرادة الشعبية التى خرجت من أجلها الملايين فى الميادين والشوارع، بعد أن كانت قد حددت مهلة أسبوعا لكل القوى السياسية، بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة، إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أية بادرة أو فعل، وهو ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار، وبكامل حريته لإسقاط نظام الإخوان الإرهابى فى ملحمة لن ينساها التاريخ، ثم أمهلت الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة، لتحمل أعباء الظرف التاريخى وتنفيذ مطالب الشعب.

ومع عدم تحقيق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة ثم الإعلان عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، دون إقصاء أو استبعاد لأحد، لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن.

كانت ثورة 30 يونيو بداية الطريق لاستعادة مؤسسات الدولة، بعد ذلك الإعلان الذى أطلقه الرئيس السيسى، وقتما كان وزيرا للدفاع فى 3 يوليو 2013، الذى تضمنت بنودا عشرة تمثل خارطة الطريق نحو المستقبل، من بينها كان تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا، وبناء عليه تم تشكيل لجنة الخمسين لصياغة دستور جديد برئاسة عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وقامت اللجنة بعمل تعديلات كاملة لمواد الدستور المعطل، والذى نتج عنه نص دستور جديد، تم إقراره من قبل الشعب فى بداية 2014، وجاءت خطوة انتخابات مجلس النواب على مرحلتين وفى 10 يناير 2016 أدى أعضاء البرلمان القسم الدستورى، لتمثل عودة قوية لمؤسسات الدولة.

وهكذا حافظت ثورة 30 يونيو على وحدة مصر ومهدت الطريق لاستقرار المجتمع فى شتى المجالات وكان لها دورها فى استعادة مصر لدورها الريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية وتحقيق الانجازات والمشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ مصر.

وتبقى أهم انجازات 30 يونيو أنها أنقذت البلاد من الدخول فى نفق مظلم، وحمت الشعب المصرى من بطش وعنف جماعة إرهابية ومخططاتها لاختطاف الهوية المصرية ونشر الفوضى والخراب، كل ذلك تم عن طريق أصحاب الفضل وهم جيش مصر.. جنودا وقادة.