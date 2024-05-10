عاجل
اليوم ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء النتائج الأولية.. فوز رئيس المجلس العسكري التشادي بالانتخابات الرئاسية الاحتلال يقتحم نابلس والخليل ويقصف منزلين مأهولين بالسكان
الجمعة 10 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء

طقس حار
طقس حار

درجات الحرارة.. تشهد أغلب المحافظات اليوم الجمعة الموافق 10 مايو، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس  حار على معظم المناطق شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم 10-5-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم 

درجة الحرارة في القاهرة .. 21 و 34

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 18 و 26

درجة الحرارة في المنصورة .. 20 و 33

درجة الحرارة في الزقازيق .. 21 و 34

درجة الحرارة في طنطا .. 20 و 32

درجة الحرارة في دمياط .. 19 و 33

درجة الحرارة في بورسعيد .. 19 و 34

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 19 و 35

درجة الحرارة في السويس .. 20 و 34

درجة الحرارة في العريش .. 18 و 33

درجة الحرارة في رفح .. 18 و 32

درجة الحرارة في رأس سدر .. 17 و 26

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 13 و 24

درجة الحرارة في الطور .. 16 و 36

درجة الحرارة في طابا .. 20 و 31

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 25 و 36

درجة الحرارة في العلمين .. 17 و 25

درجة الحرارة في مطروح .. 16 و 24

درجة الحرارة في السلوم .. 16 و 25

درجة الحرارة في سيوة .. 15 و 26

درجة الحرارة في الغردقة .. 25 و 37

درجة الحرارة في مرسى علم .. 24 و 37

درجة الحرارة في الفيوم .. 21 و 36

درجة الحرارة في بنى سويف .. 22 و 37

درجة الحرارة في المنيا .. 23 و 38

درجة الحرارة في أسيوط .. 23 و 39

درجة الحرارة في سوهاج .. 24 و 38

درجة الحرارة في قنا .. 23 و 39

درجة الحرارة في الأقصر .. 24 و 40

درجة الحرارة في أسوان .. 25 و 41

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 23 و 40

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 23 و 39

درجة الحرارة في شلاتين .. 20 و 36

درجة الحرارة في حلايب .. 21 و 34

درجة الحرارة في أبو رماد .. 21 و 32

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 21 و 30

الجريدة الورقية