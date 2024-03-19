الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

فؤاد عودة: أكثر من 30% من اطفال فلسطين يموتون من الجوع والعطش

مساعدات لغزة في شهر
مساعدات لغزة في شهر رمضان المبارك

قدمت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وإذاعة كوماي الدولية و رابطة الصحفيين المحترفين الدوليين العرب "اعلام بلا حدود"، العديد من المساعدات طوال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وإفطار للنازحين في الخيام ، الذين يعيشون أوضاعاً كارثية بفعل استمرار قطع الماء والكهرباء والوقود والمواد الغذائية واغلاق المعابر.

وقدم الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، الشكر لعضو لجنة الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في فلسطين فرع غزة، محمود محمد حسين ابو صالح للجهود المستمرة لمساعدة أطفال و نساء فلسطين في غزة و للعديد من اللقاءات الصحفية مع الصحف الإيطالية لوصف الكارثه الكبيرة الصحي والإنساني.

وشكر أيضا أهل الخير والعطاء في سلطنة عُمان لبعث المساعدات إلى ابناء غزة، و جميع من يبعث مساعدات طبية وإنسانية فورية لعلاج وإنقاذ الجرحى والأطفال والنساء في فلسطين و غزة.

وأكد عودة، " الوضع الصحي والإنساني يستمر بصعوبة كبيرة كما يخبروننا ممثليننا في فلسطين و في غزة جميع  المساعدات التي بدأت بالدخول تكفي فقط 3% من حاجات أطفال و نساء و أهل غزة و خصوصا من الطعام ،المياة، الأدوية، الأطباء و الممرضين المتخصصين ،الدم و المستشفيات المتنقلة. حتى الان توفي أكثر من 31.400 و أكثر من 73 الف مصاب يستمر الموت بين أطفال فلسطين بسبب الجوع و العطش".

 

وتابع: " يستمر الصوم الإجباري لأهل غزة و نستمر بطلب بعث المساعدات  الطبية والإنسانية و وفود  أطباء متخصصين إلى فلسطين و غزة و في نفس الوقت علاج الأطفال و النساء و الجرحى في المستشفيات الإيطالية و الأوروبية".
 

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