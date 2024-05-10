نجم الأهلي السابق: عودة غزل المحلة للممتاز أمر رائع لنادي عريق

أعرب محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، عن سعادته لعودة فريق غزل المحلة للدوري الممتاز مضيفا أنه أمر رائع للغاية، في ظل الجماهيرية التي يتمتع بها النادي العريق.

أضاف عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "عبده يحيى يشبه محمود المشاقي لاعب النادي السابق، والذي تألق في صفوف غزل المحلة وانتقل إلى المصري لكنه لم ينجح وعاد من جديد للغزل، والفريق كان يضم لاعبين على أعلى مستوى ونجوم عديدة لعبوا في صفوف منتخب مصر".

في سياق آخر أكد وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة استمرار أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني في منصبه، مضيفا: بذلنا مجهودًا كبيرًا لإعادة الفريق إلى سابق عهده، وإن شاء الله نعد الجماهير بعودة أمجاد الفريق، مثلما وعدناهم من قبل بالصعود للدوري الممتاز.



وواصل أنه للمرة الأولى يتأهل فريق غزل المحلة في الموسم الذي هبط فيه للدرجة الثانية، وسنضع خطة للموسم القادم، مع استمرار الجهاز الفني بقيادة أحمد عيد عبد الملك.