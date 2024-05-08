بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال أوروبا

يشهد ملعب "سانتياجو برنابيو" تحديد الفريق صاحب البطاقة الثانية في نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024)، بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ وسيطر التعادل بهدفين لمثلهما على نتيجة مواجهة الذهاب بين الفريقين، الّتي أقيمت في الأراضي الألمانية.

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وأسفرت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومضيفه بايرن ميونخ، التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ، عن بالتعادل (2-2)، ليتأجل الحسم اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة الفاصلة: "علينا أن نحاول بذل قصارى جهدنا، ونحن متحمسون للغاية، لأنها فرصة عظيمة للتأهل إلى النهائي.. ستكون الصعوبات كثيرة، لكن لدينا دافع كبير لتقديم أداء جيد".

وأضاف: "ريال مدريد وبايرن ميونخ ناديان متشابهان.. لديهما تاريخ عظيم، ونجاح كبير في دوري أبطال أوروبا، ونحترم بعضنا.. وقد لعبوا بشكل أفضل منا في لقاء الذهاب".

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وتابع المدرب الإيطالي المخضرم (64 عاما): "لسنا متفائلين، لكن لدينا حماس كبير، ونعرف جيدا الصعوبات التي تنتظرنا".

تاريخ مواجهات الريال وبايرن

التقي الملكي وخصمه العملاق البافاري في العديد من مباريات دوري الأبطال ومختلف البطولات الأوروبية الأخرى، وجاء تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ كما يلي: