الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزارة الحج والعمرة السعودية إتاحة أداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات

إتاحة اداء العمرة
إتاحة اداء العمرة لجميع التأشيرات

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الحج والعمرة أتاحت أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف لضيوف الرحمن القادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات من جميع أنحاء العالم ، جاء ذلك من خلال بيان وزارة الحج والعمرة تحت شعار مهما كان نوع التأشيرة تستطيع أداء العمرة .

وأضاف حنفي أنه جاء ذلك تسهيلاً على ضيوف الرحمن ، يتمكن جميع حملة التأشيرات من أداء المناسك ، ويشمل ذلك تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية ، وتأشيرة العبور (الترانزيت) ، وتأشيرة العمل ، والتأشيرات السياحية الإلكترونية .

وأختتم حنفي أنه لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بسهولة ويسر يجب على الزائر تحميل تطبيق (نسك) ، وإستخراج تصريح أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة من التطبيق ، والإلتزام بالحضور في الوقت والتاريخ المحددين ، والإلتزام بالإجراءات والإرشادات التي أعلنت عنها قوات أمن العمرة تحت شعار (يسر وطمأنينة) .

 

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