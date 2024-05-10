الاحتلال يقتحم نابلس والخليل ويقصف منزلين مأهولين بالسكان

الاحتلال الإسرائيلي.. لم تتوقف أعمال السلطة الصهيونية الإسرائيلية الوحشية، فشهدت الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموافق 10 مايو، استهداف قوات الاحتلال لمنزلين مؤهلين بالسكان بمخيم جباليا في غزة، بجانب اقتحام لعدة بلدات فلسطينية وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مدينة نابلس بعدة آليات من مدخلها الغربي، حيث تمركزت في حي رفيديا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكدت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال داهموا بناية سكنية في رفيديا، كما أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كما اقتحمت عدة أحياء من مدينة الخليل، وبلدة يطا جنوبا، حيث اقتحمت منطقة الشعابة شرق مدينة الخليل، ونشرت قواتها في محيط منازل المواطنين وصالة الرشيد، كما أغلقت تلك القوات مفرق مرار في منطقة رأس الجورة ومنعت تنقل المواطنين.

وفي بلدة يطا جنوبا، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة من مدخلها الشرقي باتجاه وسط البلدة، وداهمت منزلا لأحد المواطنين، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي نفس السياق ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، جراء استهداف قوات الاحتلال لمنزلين مأهولين، في مدينة غزة وفي مخيم جباليا شمالي القطاع.

واكدت مصادر محلية ارتقاء المعتقل المحرّر أحمد غنيم و3 من أفراد أسرته بينهم أطفال، جرّاء قصف للاحتلال منزلا في مخيم جباليا.

بجانب القصف المدفعي.. طائرات الاحتلال وآلياته تفتح النار باتجاه وسط وشرقي رفح

وأفادت المصادر بارتقاء عدد من الشهداء واصابة آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مدينة غزة.

وأشارت إلى وقوع إصابات جراء قصف الاحتلال مستودعا ومحلات وأرض زراعية قرب مفترق شارع الدعوة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية وآلياته النار في اتجاه وسط وشرقي رفح بالتزامن مع قصف مدفعي.